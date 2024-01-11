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Depremlerden etkilenen Hatay'da geliştirilen mobil uygulama ile afetzedelere kolaylık sağlanıyor - Son Dakika
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Depremlerden etkilenen Hatay'da geliştirilen mobil uygulama ile afetzedelere kolaylık sağlanıyor

Dijital medya uzmanı Aydın Çifçi tarafından geliştirilen mobil uygulama, depremzedelere Hatay'da faaliyet gösteren esnafın konumundan projelere, burs imkanlarına kadar birçok bilgiye kolaylıkla ulaşma imkanı sunuyor. Uygulama, 105 günde 645 esnaf kaydıyla büyük ilgi görüyor ve depremzedelerin umutlarını canlı tutmaya yardımcı oluyor.

Depremlerden etkilenen Hatay\'da geliştirilen mobil uygulama ile afetzedelere kolaylık sağlanıyor
11.01.2024 - 10:17,
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Depremlerden etkilenen Hatay'da, dijital medya uzmanı Aydın Çifçi, geliştirdiği mobil uygulamayla kendisi gibi afetzedelere katkıda bulunmaya çalışıyor.

Depremzedeler, kentte faaliyet gösteren esnafın konumundan Hatay'da yapılacak projelere, öğrencilere burs imkanına kadar birçok bilgiye uygulamayla kolaylıkla ulaşabiliyor.

Afetzede Aydın tarafından geliştirilen uygulamaya 105 günde 645 esnaf kayıt yaptı.

Dijital medya uzmanı Aydın Çifçi, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde tek başına yaşadığı dairenin hasar aldığını söyledi. Depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı kentine ve buradaki insanlara katkı sağlamak için çalıştığını anlatan Aydın, bu kapsamda İstanbul'daki yazılımcı arkadaşlarının da desteğiyle "Hatay'ı Yaşat" uygulamasını geliştirdiğini belirtti.

Aydın, uygulamada faaliyete geçen esnafın konumu başta olmak üzere kentte gerçekleştirilecek projeler, istihdam imkanları ve öğrencilere yönelik burslarla ilgili duyuruların da yer aldığını dile getirdi.

Çifçi, 18 Eylül'de hizmete giren uygulamadan çok sayıda depremzedenin faydalandığını söyledi.

Uygulamanın Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Habitat Derneği işbirliğiyle yapılan Girişimcilik Maratonu'nda Türkiye birincisi olduğunu aktaran Çifçi, şöyle devam etti:

"Diğer şehirlere göç eden Hataylılar da bu uygulamayı kullanmaya başladı. Uygulama temel amaçta umut verdiği için hem esnaf sayısı her geçen gün artıyor hem de indirme sayısı. Ayrıca şehir dışındaki insanlar da Hatay'da neler olduğunu görmek için bizim uygulamamızı takip ediyor. Uygulamamız üzerinden sürekli güzel mesajlar yollayarak, insanların kaybolan umutlarını canlı tutmaya çalışıyoruz. Bu yüzden o yolladığımız bildirimler bizim için hayati önem taşıyor."

Depremzede Mustafa Altıok da uygulama sayesinde Hatay'da afetin ardından faaliyete geçen iş yerlerinin konumunu kolaylıkla bulabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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Aydın, Hatay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremlerden etkilenen Hatay'da geliştirilen mobil uygulama ile afetzedelere kolaylık sağlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremlerden etkilenen Hatay'da geliştirilen mobil uygulama ile afetzedelere kolaylık sağlanıyor - Son Dakika
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