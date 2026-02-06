Menteşe Belediyesi 6 Şubat Depremlerinin 3'üncü Yılında "Unutma" Sergisinin Kapılarını Saat 04.17'de Açtı - Son Dakika
Menteşe Belediyesi 6 Şubat Depremlerinin 3'üncü Yılında "Unutma" Sergisinin Kapılarını Saat 04.17'de Açtı

06.02.2026 11:24  Güncelleme: 12:31
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında eğitmen ressam Ayten Taşpınar'ın 'Unutma' isimli sergisi, depremin meydana geldiği saatte açıldı. Sergi, deprem bölgesindeki fotoğraflara sadık kalınarak yapılan 39 sulu boya resimden oluşuyor.

(MUĞLA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında, depremzedelerin acısını tuvale aktaran eğitmen ressam Ayten Taşpınar'ın "Unutma" sergisi,  depremin meydana geldiği saat 04.17'de Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde açıldı. Ressam Ayten Taşpınar, sergideki resimlerin deprem bölgesinde çekilmiş fotoğrafların orijinallerine sadık kalınarak, yapıldığını belirtti.

39 sulu boya resimden oluşan serginin açılışında, yaşamını yitirenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Engin Fırat Ata, açılışta yaptığı konuşmada, depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu vurguladı. İki hafta önce Hatay'da bulunduğunu ifade eden Ata, deprem sonrası 44 gönüllüyle birlikte bölgede çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Göz göre göre gelen bir facia yaşandı. Bu afet, kabul edebileceğimizden çok daha öteydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği ilhamla adımlarımızı bilime, tekniğe ve fiziğe dayalı atmalıyız. Bunlardan uzak kalınınca böyle acılar yaşanıyor. Benzer acıları Menteşe'de yaşamamak için Gonca Başkanımızın bu konudaki duyarlılığı ve vizyonuyla depreme dirençli bir kent oluşturma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sergi ile farkındalık yarattığı için Ayten Taşpınar hocamıza teşekkür ediyorum."

"Deprem müzesi kurulmalı"

Eğitmen ressam Ayten Taşpınar, geçen yıl depremin 2'nci yılında da sergi açtıklarını anımsatarak, resim sayısını artırmayı ve bir deprem müzesi kurulması gerektiğini kaydederek, "Deprem konusu okulda 2-3 derse sıkışıp kalmamalı. Çocuklar bu konuda motive olmalı, görüp anlamalı ve sindirmeli. Dersler dışında da gelip inceleyebilecekleri bir alan olmalı. Önemli olan çocukların bilinç kazanması. Gelecekte bu sergiyi olgunlaştırıp toplumun sahiplenmesini sağlamalıyız" dedi.

Sergi, 15 Aralık'a kadar her gün 08.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

