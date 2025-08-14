Depremzede Aileye Yeni Ev

Hatay'da depremlerde evlerinin yıkılması nedeniyle babası, oğlu ve 3 üvey kardeşiyle bahçesindeki konteynerde yaşamını sürdüren 27 yaşındaki Nuriye Geller için Ülkem Okuyor Derneği öncülüğünde inşa edilen ev tamamlandı.

Dernek Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde çocuğu, babası ve 3 üvey kardeşiyle yaşadıkları ev yıkılan Nuriye Geller ve ailesi için proje başlattı.

Proje kapsamında, derneğin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurular aracılığıyla toplanan bağış sayesinde Nuriye, 9 yaşındaki oğlu Hüseyin Can, babası Reşit (52), üvey kardeşleri Hüseyin (12), Abdurrahman (11) ve Muhammed'e (10) Aşağıoba Mahallesi'ndeki yıkılan evlerinin yerine yenisi inşa edildi.

Yapımı 24 günde tamamlanan 3 odalı evin anahtarı, içerisindeki yeni eşyalarla Geller ailesine törenle verildi.

"Mutlu bir yaşam hediye ettik"

Havva Aydanur Ertuğrul, AA muhabirine, Geller ailesi için güzel bir yuva inşa ettiklerini söyledi.

Bağışçılarının da desteğiyle evi yaptırdıklarını belirten Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Nuriye saha tespitimizde bize 'Rahat bir duş alabilmek istiyorum.' dedi. Yaşadığı kömürlüğü, konteyneri ve çadırı gösterdi, ondan sonra da yönetim olarak bağışçılarımızla el ele verdik. Yaklaşık 24 gün içerisinde bu evin inşasını tamamladık ve 3 günlük bir sürede de evin eşyasını serdik. Dayalı döşeli bir şekilde Nuriye'ye, evlatlarına demek istiyorum çünkü kardeşlerini kardeş gibi değil evlat gibi görüyor, evlatlarına mutlu bir yaşam hediye ettik. Arkamızda olan destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz."

"Bana buraya ev değil bir saray, villa yaptılar"

Ailesiyle yeni yuvasına yerleşen Nuriye Geller ise çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ülkem Okuyor Derneği başta olmak üzere tüm bağışçılara teşekkür eden ve helallik isteyen Geller, "Bana buraya ev değil bir saray, villa yaptılar, çok teşekkür ediyorum. En çok istediğim rahat bir banyo yapmaktı, bunun katbekat fazlasını verdiler." dedi.

Mutluluk gözyaşı döken Geller, Başkan Ertuğrul'a, 4 çocuğun da eğitimini tamamlaması için elinden gelenin fazlasını yapacağı sözünü verdi.