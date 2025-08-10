Depremzede Aileye Yeni Ev Yapıldı

Hatay'da depremlerde evlerinin yıkılması nedeniyle babası, oğlu ve annelik yaptığı 3 üvey kardeşiyle bahçesindeki konteynerde yaşamını sürdüren 27 yaşındaki Nuriye Geller için Ülkem Okuyor Derneği öncülüğünde yeni ev inşa edildi.

Eşinden yaklaşık 5 yıl önce boşanan Geller, şu an 9 yaşında olan oğlu Hüseyin Can ile merkez Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'ndeki babaevine yerleşti.

Annesinin yıllar önce terk ettiği Geller, babasının ikinci eşini de kanser nedeniyle kaybedince 3 üvey kardeşine annelik yapmaya başladı.

Geller'in, babası Reşit (52), oğlu Hüseyin Can, üvey kardeşleri Hüseyin (12), Abdurrahman (11) ve Muhammed (10) ile yaşadıkları ev, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Depremin ardından 6 kişilik aile, hayırseverler tarafından gönderilen ve bahçelerine konuşlandırdıkları konteynere taşındı.

Aileyle tanışan Ülkem Okuyor Derneği Kurucu Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, sosyal medya aracılığıyla ulaştığı hayırseverlerden topladığı bağışlarla yıkılan evin bahçesine yeni ikamet inşa ettirdi.

Yapımı büyük oranda tamamlanan evin anahtarı, içerisine eşyalar yerleştirildikten sonra 14 Ağustos'ta Geller ailesine teslim edilecek.

"Evimiz çok güzel oldu"

Depremzede Nuriye Geller, AA muhabirine, depremde yıkılan tek katlı evin enkazından komşuları aracılığıyla kurtarıldığını söyledi.

Zor günler yaşadıklarını dile getiren Geller, oğluna ve 3 üvey kardeşine baktığını anlattı.

Geller, kısa süre önce karşılaştığı Ertuğrul'un kendisine verdiği yardım sözüne ilk etapta inanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben, 'Allah'ım bana bir Hızır, melek yolla.' dedim. İşte o melek de Havva abla... Daha arkasında nice ablalarım var eminim. Onlara teşekkür ediyorum, bu evi yaptılar, çocuklarla bana bu rahat hayatı sundular. Allah onlardan razı olsun."

Geller, yeni yuvasında ailesiyle güzel yaşam sürmek için gün saydığını belirterek, "Evimiz çok güzel oldu, eskisi bu kadar güzel değildi. Şu an burası bana saray gibi geliyor. Beni ve çocukları güldürdükleri için Allah onlardan razı olsun. Çok mutluyum." dedi.

"Nuriye'ye ve çocuklara huzurlu bir yuva inşa ettik"

Dernek Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul da Geller'in "rahat duş alabileceğim bir yer istiyorum" talebi üzerine derneğin sosyal medya hesabının takipçilerine bağış duyurusunda bulunduklarını anlattı.

Ertuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında Nuriye'nin hayaline dokunmuş gibi olduk ama aslında 4 çocuğun okumaya ve eğitime ulaşmasındaki barınma engelini ortadan kaldırmak istedik. Bu noktada hem Nuriye'ye hem de çocuklara huzurlu bir yuva inşa ettik. Ülkenin dört bir yanından insanlar 'Hey ben buradayım' diyerek bütçeleri yettiğince destek oldu ve hep birlikte inşaatı tamamlayıp dayalı döşeli bir yuva sağladık."

Destek olanlara teşekkür eden Ertuğrul, bu evin dernek olarak depremden etkilenen Hatay'da teslim edecekleri 7'nci yuva olacağını kaydetti.