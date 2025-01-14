Depremzede Anne, Örgü Bebeklerle Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Depremzede Anne, Örgü Bebeklerle Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Şeyda Yapıcan, deprem sonrası yaptığı örgü bebekleri satarak aile bütçesine destek oluyor.

14.01.2025 03:59
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Depremzede anne, el emeği örgü bebekleri 150 TL ile bin TL arasında satarak gelir elde ediyor

Depremzede anne Şeyda Yapıcan, "Ördüğüm örgü bebeklerle konteyner kentte bulunan çocukların psikolojisine iyi gelmesi için hediye ederek başladım"

HATAY - Hatay'da yaşayan depremzede Şeyda Yapıcan, el emeği göz nuru örgü bebekleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Dörtyol ilçesi Numune evler Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Şeyda Yapıcan, deprem sonrası konteyner kentte yaşamaya başladı. Deprem sonrasındaki zorlu süreci atlatmak için örgü bebek örmeye başlayan 3 çocuk annesi Yapıcan, ilk ördüğü bebekleri konteyner kentteki çocukları hediye etti. Depremin ardından aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen Yapıcan; örgü lif, Örgü bebek, yelek, çanta ve toka üreterek satmaya başladı. Örgü modellerini ortalama 1 ila 3 gün arasında yapan afetzede Yapıcan; yaptığı örgüleri ortalama 150 TL-1000 TL arasında satarak aile bütçesine katkı sağlarken, çocuklarının ihtiyaçlarına harcıyor.

"Yaptığım örgü bebeklerin satış fiyatı 150 TL- 1000 TL arasında değişiyor"

Sattığı bebeklerin gelirleriyle evlatlarının masraflarını karşılayan depremzede anne Şeyda Yapıcan, "Depreme Numuneevler Mahallesinde yakalandık ve evimiz hasarlı olduğu için yerleştiğimiz konteyner kentte örgü örmeye başladım. Ördüğüm örgü bebeklerle konteyner kentte bulunan çocukların psikolojisine iyi gelmesi için hediye ederek başladım. Depremde hepimiz zarar gördük ama en çok çocuklar zarar gördü onlara iyi gelmesi adına başladım örgüye. 3 çocuk annesiyim ve anne olarak örgü bebek ve ürünler yapmamın sebebi bakterilerin olmaması. Bir anne olarak bu örgü bebekleri örmemin en büyük sebebi bakterilerin olmaması ve bir anne olarak çocukların sağlıklarını tehlikeye atmayacak olması. Yaptığım örgü bebeklerin satış fiyatı 150 TL- 1000 TL arasında değişiyor. Örgü örmek çok büyük vakitler alıyor ama bir nevi terapi gibi de aslında. Çocuklara da kendi elimizden ördüğümüz sağlıklı oyuncaklar vermek bambaşka bir duygu. Bir hafta süren bebeklerimiz de oluyor ama süre kısıtlı olan siparişlerimiz olduğu zaman gece gündüz örüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Depremzede Anne, Örgü Bebeklerle Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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