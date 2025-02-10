Depremzede Avukat Ebru Ulaş, Müteahhide Karşı Tazminat Davası Kazandı - Son Dakika
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Depremzede Avukat Ebru Ulaş, Müteahhide Karşı Tazminat Davası Kazandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kiracısı olduğu evin yıkılması sonucu eşyalarını kaybeden avukat Ebru Ulaş, AFAD'dan eşya yardımı alamadığı için müteahhide karşı açtığı 243 bin liralık tazminat davasını kazandı. Mahkeme, AFAD'ın eşya yardımı yapmadığını belirterek tazminat ödenmesine hükmetti.

10.02.2025 12:22  Güncelleme: 13:12
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde kiracısı bulunduğu ev yıkılan avukat Ebru Ulaş, AFAD'dan eşya yardımı alamadığı gerekçesiyle, binanın yıkılmasında kusurlu bulunan müteahhide karşı açtığı 243 bin liralık tazminat davasını kazandı. Mahkeme, AFAD'ın eşya yardımı yapmadığını belirterek, Ulaş'a tazminat ödenmesine hükmetti. Avukat Ulaş, "Depremde eşyasını kaybeden tüm depremzedeler bu şekilde bir yol izleyebilir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde Nasa Kent Sitesi'nde yaşayan avukat Ebru Ulaş, kiracısı bulunduğu ağır hasar alan evden canını kurtardı. Ağır hasar alan ev daha sonra yıkıldı. Eşyaları enkaz altında kalan Ulaş, depremin ardından 3 Mart 2023'te, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından dağıtılan "eşya zarar tespit formu"nu doldurdu ancak bir dönüş olmadı.

Ulaş, eşya zararına karşı müteahhide karşı 243 bin liralık tazminat davası açtı. Dava sürecinde mahkeme, AFAD'a "eşya yardımı yapılıp yapmadığını" sordu. AFAD, mahkemeye, "Yapılan incelemede tarafımızca yapılan eşya yardımı yoktur" yanıtını verdi.

Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 12 Aralık 2024 tarihinde görülen karar duruşmasında, depremzede avukat Ulaş'a 243 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi. ANKA Haber Ajansı, Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin gerekçeli kararına ulaştı.

"Yapı eserinin maliki, yapımdaki bozukluklardan doğan zararı gidermekle yükümlü"

Gerekçeli kararda, davacının kiracısı bulunduğu davaya konu taşınmazın, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremde hasar aldığı, taşınmazda oluşan hasar nedeniyle davacının ev eşyalarının zarara uğradığı, bu nedenle davacının maddi ve manevi tazminat talebinde bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, kusursuz sorumluluk türlerinden olan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 69. maddesi gereğince, bir binanın veya yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden dolayı oluşan zararı gidermekle yükümlüdür. Dosya kapsamında toplanan delillerden ve belediyeye yazılan müzekkere cevaplarından, davaya konu taşınmazın bir kısmının, projeye aykırı, kaçak ve ruhsatsız olduğu, bu kapsamda davalıların meydana gelen zararın oluşmasında bina sahibi ve müteaahhit olarak 'müteselsil ve kusursuz sorumluluklarının bulunduğu', her ne kadar depremin mücbir sebep olarak kabul edilmesi gerektiği kabul edilmiş ise de projeye aykırı, kaçak ve ruhsatsız bir binanın meydana getirilmesi neticesinde olası zararların davalı tarafça göz önünde bulundurulması gerektiği anlaşılmakla bilirkişi raporu doğrultusunda davacının maddi tazminata yönelik taleplerinin kabul edilmesi gerektiği kanaatine varılmakla 243 bin TL maddi tazminat yönünden davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir."

"Depremde eşyasını kaybeden tüm depremzedeler bu şekilde bir yol izleyebilir"

Avukat Ebru Ulaş, mahkemenin kararını, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Ulaş, "AFAD'tan gelecek eşya yardımının yapılmayacağı yönünde bilgiler verildikten sonra kendi hakkımızı aramaya karar verip binanın ağır hasar almasında ve yıkılmasında kusurlu olan müteahhide karşı eşyalarımızın ücretini alabileceğimiz için bu şekilde bir dava açtık ve kazandık. Depremde eşyasını kaybeden tüm depremzedeler bu şekilde bir yol izleyebilir" dedi.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Mahkeme, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Yaşam, AFAD, AFAD, Son Dakika

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