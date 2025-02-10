Depremzede Çocukların Resimlerdeki Dünyası Sergisi Açıldı

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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi katkılarıyla düzenlenen, "Depremzede Çocukların Resimlerdeki Dünyası" sergisi ile Saide Çetinel Mersin'in kaleme aldığı "04.17" kitabını tanıtımı etkinliği, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Depremzede Çocukların Resimlerdeki Dünyası" resim sergisi ile "04.17" kitabının tanıtımı etkinliği Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Recep Ak ve Nazan Er'in katkılarıyla hazırlanan sergi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremler sonrası hayatını kaybeden yurttaşları anmak ve depremzedelerin yaşadığı zorlukları hatırlatmak amacıyla düzenlendi. Segide bulunan eserler, çocukların gözünden depremi ve sonrasındaki süreci yansıtıyor.

"Burada sergilenen eserler, toplumun ortak hafızasıdır"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara sergiyi ziyaret ederek, serginin düzenlenmesine katkıda bulunan tüm sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Kara, sanatçıların ve yazarların toplumun travma sonrası iyileşme sürecinde önemli rol oynadığını dile getirdi. Başkan Kara, "Bu tür etkinlikler, toplumun ruhsal iyileşme sürecine büyük katkı sağlıyor. Depremin etkilerini sadece fiziksel değil, duygusal ve psikolojik anlamda da derinden hissettik. Burada sergilenen eserler, toplumun ortak hafızasıdır. Bu sergi, hem çocuklarımızın sesini duyurmak hem de toplumu deprem sonrası daha duyarlı hale getirmek adına çok kıymetli" dedi.