Depremzede Kadınlardan Yeni İşletme

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Depremzede kadınlar seranın ardından yöresel çarşıda işletme açtı

ADIYAMAN - Adıyaman'da kooperatif kuran depremzede 7 kadın, devlet desteğiyle sera kurup üretim yaptı. Çalışmaktan yorulmayan kadınlar seranın ardından yöresel börek satışı yapan bir işletme açtı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden büyük hasar gören Adıyaman'da Asiye Çalışkan ve beraberindeki 6 kadın depremden sonra Adıyaman Kadın Girişimciler Kooperatifini kurdu. Yüzde 80'i hibe olan "Adıyaman'da Sera-GES ile Tarımsal Üretim Hızlanıyor" projesi kapsamında merkeze bağlı Gözebaşı Köyü'nde sera kuran kadınlar, salatalık yetiştirerek satışını yaptı. Salatalık hasadının sona ermesinin ardından soğan ekimi yaptı.

Serada üretim yapmanın yanında kadınlar kendilerine yeni bir işletme kurdu. Adıyaman Valiliği tarafından Adıyaman Kadın Girişimciler Kooperatifine, kadınların işletmesinin bulunduğu Eliyaman Yöresel Ürünler Çarşısı'nda bir yer tahsis edildi.

Kadınlar, burada aile bütçelerine katkı sağlamak için ev ekmeği ve yöresel börek (Hıtap) çeşitlerinden satmaya başladı. Hamurları yoğurarak bunu ekmek ve böreğe çeviren kadınlar, işletmeden elde edilen gelirler ile aile ekonomilerine katkı sağlıyor. İşletme, ekmeğin tanesi 9 TL, börekler ise 40 ile 60 TL arasında satılıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Asiye Çalışkan, "Önce seramız vardı, seramızda salatalığımızı bitirdik. Şuanda yeşil soğan ekimimizi yaptık. Ondan sonrada Vali beyden ricada bulunduk. Soğanlarımızı böyle yemeğe çevirip satacağımız bir yer istedik. Şuanda ev ekmeği, hıtap yapıyoruz. Patatesli, kıymalı, soğanlı, yeşillikli ve lorlu hıtaplarımız var. Bu şekilde çeşitlerimizi de çoğaltarak devam ettik. Aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Yani hanımların böyle kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi, bir pazar paraları çıkarabilmeleri noktasında, çocuklarını böyle güzel bir şekilde harçlığını verme noktasında aile bütçesine tabi ki katkıda bulunuyor" diye konuştu.