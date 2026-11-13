Depremzede yetim çocuklar Hatay'da düzenlenen etkinlikte buz pateniyle tanıştı - Son Dakika
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Depremzede yetim çocuklar Hatay'da düzenlenen etkinlikte buz pateniyle tanıştı

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Depremzede yetim çocuklar Hatay\'da düzenlenen etkinlikte buz pateniyle tanıştı
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Hatay'da Valiliğin Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında depremzede yetim çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı buz pistinde ilk kez paten kaymaya başladı. Vali eşi Esra Masatlı ve müdürlerin katıldığı etkinlikte çocuklara özel kıyafetler hediye edildi ve ikram yapıldı.

Hatay'da depremzede yetim çocuklar ilk kez buzla buluşarak paten kaymayı öğrendi.

Valilik tarafından yürütülen Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında depremzede yetim çocuklar, buz pateni etkinliğinde patenle kaymayı öğrenmeye başladı. Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı buz pistinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar buz üzerinde ilk adımlarını attı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Esra Masatlı, etkinlik boyunca onların mutluluğunu paylaştı. Program kapsamında çocuklara proje için özel olarak hazırlanan kıyafetler hediye edilirken çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Depremzede yetim çocuklar Hatay'da düzenlenen etkinlikte buz pateniyle tanıştı - Son Dakika
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