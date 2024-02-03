Başka şehirlerden gelerek depremzedeler için gece gündüz çalışıyorlar
Depremzedeler için yapılan konutların inşaatı gece gündüz devam ediyor
ADIYAMAN - Türkiye'nin farklı illerinden gelen inşaat ustaları ve işçileri, depremzedelere konutlarını yetiştirebilmek için gece gündüz çalışıyor.
Her biri farklı il ve ilçeden deprem bölgesine gelen, kendi ailelerinden ayrı aylardır konutları yetiştirmek için çalışan inşaat işçileri ve ustaları gece gündüz durmuyor. Kalıcı konutlar başta olmak üzere, deprem bölgesinde inşaatlarda çalışan işçiler, depremzedelerin biran önce sıcak bir yuvalarına yerleşmeleri için mesai gözetmiyor.
Kalıpçısından demircisine, sıvacısından dış cephe yalıtımcısına kadar binlerce kişi deprem bölgesi Adıyaman'daki inşaatlarda çalışıyor. Kendi memleketlerinden aylardır ayrı kalan işçiler, memleket hasreti çekse de tek gayeleri konutların bitirilmesini sağlamak.
Aslen Diyarbakırlı olan ve İzmir'den gelen Ahmet Kaya, "150 kişilik ekibimle birlikte burada çalışıyoruz. Depremzedelerin biran önce dairelerine kavuşması için gecemizi gündüz ediyoruz. Onların konteynerde yatması bize huzur vermiyor. Biz de rahat yatamıyoruz" dedi.
Trabzon'dan gelen Umut Çökeroğlu ise, "Adıyaman'a 7-8 ay önce Trabzon'dan geldim. O günden beri burada çalışıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerekirse gece, gerekirse gündüz, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Ben aylardır ailemden uzaktayım" diye konuştu.
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