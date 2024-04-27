Depremzedelerden Gölcük Tabiat Parkı\'nda konser

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Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Arkadaşım Keman" projesi kapsamında Hatay'dan Bolu'ya gelen depremzede öğrenciler, Gölcük Tabiat Parkı'nda konser verdi.

"Hatay Kardeş Sesler Korosu" öğrencileri ile "Arkadaşım Keman" projesi öğrencileri Bolu'da bir araya geldi.

Küçük müzisyenler, Bolu'da gerçekleştirilen 4 günlük program kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde sahne aldı. Abant Gölü Milli Parkı'na giderek piknik yapan öğrenciler, etkinliğin son gününde Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Burada, göl çevresinde yürüyüp golf arabalarıyla tur atan ve belirlenen alanlarda piknik yapan öğrenciler, mini konser verdi.

Hafta sonu tatili için Gölcük'e gelenler, konseri ilgiyle izledi.

Daha sonra öğrenciler, Bolu Valiliği önünde de konser verdi.

Müzik öğretmeni Sevcan Ak, AA muhabirine, öğrencileri kemanla buluşturmak için hayata geçirdikleri "Arkadaşım Keman" projesi kapsamında Hataylı depremzede öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Ak, Hataylı öğrencilerin keyifli vakit geçirebilmesi için çaba harcadıklarını belirterek, "Bu etkinlikle çocukları deprem ortamından uzaklaştırıp burada güzel anlar geçirmeleri için elimizden geleni yaptık." dedi.

Koro şefi ve müzik öğretmeni Doğan Turgut, hafta boyunca Bolu'da güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Turgut, depremin ardından koronun uzun süre çalışmalarına devam edemediğini aktararak, "Öğrencilerimiz 17 şehre dağıldı. Onları Ankara'da bir koro şenliğinde tekrar topladık. Koro başladı diye şehre geri dönen çocuklarımız oldu. Orada depremden sonra insanların kalmak için tek şeye ihtiyacı vardı; tekrar yeşerecek bir ümide. O yüzden bunu başarabildiysem çocuklar adına ne mutlu bana." diye konuştu.

Bolu'ya gelen 6. sınıf öğrencisi Mira Güler ise "Bolu'daki arkadaşlarımızla beraber çalıp söylemek çok heyecanlıydı. Doğa içinde de konser verdik. Doğayı da çok seviyorum. Burada konser vermek de çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.