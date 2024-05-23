Malatya\'dan getirilen depremzede çocuklar Datça\'da denize girdi

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"Bir Deniz, Bin Çocuk" projesi kapsamında Malatya'dan Muğla'nın Datça ilçesinde getirilen 20 depremzede çocuk, ilk kez denize girmenin keyfini yaşadı.

Yaşları 12-13 arasında değişen çocukların konaklama, yeme içme ve diğer ihtiyaçları proje kapsamında, Mesudiye Mahallesi'ndeki Elly's Home Butik Otel ile Begonvillage Tatil Evleri tarafından karşılandı.

Denize girmeleri için gerekli ekipmanları temin edilen çocuklara, cankurtaran ve yüzme hocaları da eşlik etti.

Datça'da geçirecekleri sürede öğrenciler, okul ziyaretleri, doğa yürüyüşleri, tekne turları, kültür sanat etkinlikleri ve Knidos Antik Kent gezisi gibi etkinliklere katılacak.

Projeyle depremzede çocukların ruhsal ve sosyal iyileşmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Datça Belediyesinin de katkı sunduğu projede, öğrencilerin ulaşım masrafları bölge valilikleri tarafından karşılanıyor. Proje kapsamında ilçede 160 öğrencinin ağırlanacağı belirtildi.

Proje koordinatörlerinden Ali Güneş, AA muhabirine, proje kapsamında hiç denize girmeyen 20 öğrenciyle ilçeye geldiklerini anlattı.

Çocukların eğlenceli zaman geçirdiğini, etkinliklerin onlara güzel bir motivasyon olduğunu belirten Güneş, emeği geçenlere teşekkür etti.???????