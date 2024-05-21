Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan öğrenciler, akademik eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan öğrenciler, akademik eğitimlerine devam ediyor

Kahramanmaraş\'ta depremi yaşayan öğrenciler, akademik eğitimlerine devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri yaşayan 3 yüksek lisans öğrencisi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde akademik eğitimlerine devam ederek yaşama tutunuyorlar. Depremin yarattığı sıkıntıların ardından üç öğrenci, Antalya'da düzenlenen bir kongreye katılarak çalışmalarını sergiledi. Üniversite yetkilileri, öğrencilerin bilimsel faaliyetlere katılarak psikolojik dayanıklılıklarını arttırmalarını teşvik ettiklerini belirtti.

21.05.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri yaşayan 3 yüksek lisans öğrencisi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda akademik eğitimlerine devam ederek yaşama tutunuyorlar.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda yüksek lisans eğitimi alan Nuriye Zümrüt Balkan Adana'da, Emrah Arık ve Oğuzhan Günbaz ise Osmaniye'de depremi yaşadı.

Depremin yarattığı sıkıntıların ardından akademik eğitimlerine yoğunlaşan üç öğrenci, hazırladıkları çalışmalarla Antalya'da düzenlenen 5. Rekçad Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresine katıldı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Servet Reyhan, AA muhabirine, depremzedelerin depresyon, uyku sorunları, artan fiziksel sağlık sorunları ve travma sonrası stres bozuklukları karşı karşıya kaldığını anlattı.

Bu sorunlarla başa çıkmak için sporun güçlü bir araç olduğunu vurgulayan Reyhan, bu nedenle yüksek lisans öğrencilerinin, depremden sonra psikolojik dayanıklılık ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik ettiklerini söyledi.

Doç. Dr. Reyhan, "Bu süreçte, öğrencilerimizin bilimsel yeterlilik düzeylerini artırmak ve kendilerini geliştirmek amacıyla yapılan güncel çalışmaları takip etmelerini hedefliyoruz. 5 sözlü bildiriyle kongreye katılmamız, depremzede öğrencilerimizin bilim yolunda ilerlemeleri için önemli bir adım olmuştur. Organizasyon sonucunda öğrencilerin edindiği deneyimlerin alanla ilgili bilgi düzeylerini ve öz güvenlerini geliştirdiği söylenebilir. " diye konuştu.

"Motivasyonumuzu yeniden kazanmamızı sağladılar"

Depreme Adana'da yakalanan yüksek lisans öğrencisi Nuriye Zümrüt Balkan, deprem sürecinde yaşadıkları olumsuzluklar ve eğitim ortamından uzak kalmaları ile ortaya çıkan duygu durum bozukluğunu en olumlu şekilde yönetebilmelerini, aldıkları akademik desteğe borçlu olduklarını dile getirdi.

Kongreye katılmalarının kendileri açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Balkan, "Kaybolan motivasyonumuzu yeniden kazanmamızı sağladılar. Her zaman bizlere öğrettikleri gibi sporun sosyalleşme ve iyileştirme gücünü çalışmalarımıza entegre ederek bilimsel ve toplumsal alanda fayda sağlayan bilim uzmanlığı yolunda önemli bir adım atmış bulunmaktayım." dedi.

Deprem anında Osmaniye'de bulunan yüksek lisans öğrencisi Emrah Arık ise hocalarının teşvikleriyle depremden etkilenen öğrenciler olarak bu kongreye katılabildiklerini söyledi.

Yüksek lisans öğrencisi Oğuzhan Günbaz da depremden hem psikolojik hem de maddi açıdan çok etkilendiklerini belirtti.

Üniversitesinin sağladığı imkanlar ve rehberliğin deprem sonrası yaşadıkları her türlü zorluğu aşmalarına yardımcı olduğunu dile getiren Günbaz, "Başarılı, eğlenceli ve bilimin ön planda olduğu bu kongrede edindiğimiz bilgi ve deneyimlerle, akademik çalışmalarımızda sporun geleceğini şekillendirmek üzere önemli adımlar atmaya ve alanımızda özverili bir şekilde daha çok çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Osmaniye, Antalya, Deprem, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan öğrenciler, akademik eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşanıyor İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor
08:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
08:37 Reisi’nin ölümü sonrası İran’da halef tartışmaları Hamaney’in koltuğu için en güçlü aday oğlu Reisi'nin ölümü sonrası İran'da halef tartışmaları! Hamaney'in koltuğu için en güçlü aday oğlu
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:32 DolarTL yatay seyirle işlem görüyor Dolar/TL yatay seyirle işlem görüyor
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:08 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde
09:42 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti
09:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
08:53 20 gün önce baba olmuştu Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı 20 gün önce baba olmuştu! Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 11:09:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan öğrenciler, akademik eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement