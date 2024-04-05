Dere yatağına düşerek mahsur kalan inek kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dere yatağına düşerek mahsur kalan inek kurtarıldı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dere yatağına düşen hamile inek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İnek hipotermi geçirmemesi için ateş yakılarak ısıtıldı. İneğin su içerisinde saatlerce kalması ve soğuk havanın etkisiyle hipotermi yaşamaması için önlem alındı. İnek, Karabük İl Özel İdaresine ait iş makinesiyle bölgeden tahliye edildikten sonra sahibine teslim edildi.

05.04.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dere yatağına düşerek mahsur kalan inek kurtarıldı

Saatler sonra kurtarılan hamile inek hipotermi geçirmemesi için ateş yakılarak ısıtıldı

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde dere yatağına düşen hamile inek Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılırken, inek hipotermi geçirmesin diye ateşle ısıtıldı.

İlçeye Yaka köyü mevkisinde dere yatağına düşme sonrası bir adet İneğin mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri çalışma başlattı. İneğin hamile olduğu bilgisini alan kurtarma ekipleri, alanda yaptıkları teknik çalışma sonrasında dere yatağında su içerisinde bulunan ineği bulunduğu noktadan yaklaşık 12 metre yukarı tahliye etti. Saatlerce su içerisinde kalması ve havanın da soğuk olması nedeniyle ineğin hipotermi yaşamaması için ateş yakıldı.

Dik arazi nedeniyle bölgeye Karabük İl Özel İdaresine ait iş makinesi istenirken, açılan yolun ardından kurtarılan inek kepçeyle bölgeden tahliye edildi. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Karabük, AFAD, Tarım, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dere yatağına düşerek mahsur kalan inek kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İsviçre'de Filistinlilerle Dayanışma Gösterisi: Gazze'de Soykırım Durdurulsun
    20:27 İsviçre'de Filistinlilerle Dayanışma Gösterisi: Gazze'de Soykırım Durdurulsun

    İsviçre'nin Cenevre kentinde, Gazze'de soykırımın durdurulması talebiyle düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Gösteride, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi ve Filistin'e destek mesajları verildi.

  • Kahramanmaraş'ta seçim sonuçlarına göre belediye başkanları göreve başladı
    20:27 Kahramanmaraş'ta seçim sonuçlarına göre belediye başkanları göreve başladı

    Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan büyükşehir belediyesi ve merkez ilçelerin belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı. AK Parti'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Fırat Görgel, il Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Onikişubat Belediye Başkanlığına seçilen Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Akpınar da görevlerine başladı.

  • Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, asayiş olayları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi
    20:25 Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, asayiş olayları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

    Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tanrısever, terör örgütlerine yönelik 14 operasyon gerçekleştirildiğini, uyuşturucu ile mücadelede okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alındığını ve kaçakçılık operasyonlarında çeşitli malzemeler ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, siber suçlarla ve kadına şiddetle mücadelede de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Tanrısever, vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyararak, şüpheli durumlarda en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmalarını istedi. Geçen ay meydana gelen trafik kazalarında bir kişinin hayatını kaybettiği ve 116 kişinin yaralandığı da açıklandı.


19:37 Beşiktaş’taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Beşiktaş'taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:55 Brezilya’da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı Brezilya'da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı
16:25 Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 20:45:30. #1.11#
SON DAKİKA: Dere yatağına düşerek mahsur kalan inek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement