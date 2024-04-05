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Dere yatağına düşerek mahsur kalan inek kurtarıldı

Saatler sonra kurtarılan hamile inek hipotermi geçirmemesi için ateş yakılarak ısıtıldı

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde dere yatağına düşen hamile inek Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılırken, inek hipotermi geçirmesin diye ateşle ısıtıldı.

İlçeye Yaka köyü mevkisinde dere yatağına düşme sonrası bir adet İneğin mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri çalışma başlattı. İneğin hamile olduğu bilgisini alan kurtarma ekipleri, alanda yaptıkları teknik çalışma sonrasında dere yatağında su içerisinde bulunan ineği bulunduğu noktadan yaklaşık 12 metre yukarı tahliye etti. Saatlerce su içerisinde kalması ve havanın da soğuk olması nedeniyle ineğin hipotermi yaşamaması için ateş yakıldı.

Dik arazi nedeniyle bölgeye Karabük İl Özel İdaresine ait iş makinesi istenirken, açılan yolun ardından kurtarılan inek kepçeyle bölgeden tahliye edildi. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.