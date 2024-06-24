Dereköy Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Ele Geçirilen Sanığın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
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Dereköy Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Ele Geçirilen Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Dereköy Sınır Kapısı\'nda Uyuşturucu Ele Geçirilen Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, ele geçirilen uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia etti. Savcı, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

24.06.2024 15:52
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Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.N.K. ile avukatı katıldı.

Sanık Y.N.K, savunmasında, otomobilinde ele geçirilen uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia etti.

Türkiye'ye gelmeden 6 gün önce Bulgaristan'daki bir galeriden sipariş verdiği otomobilinin İtalya'dan geldiğini ifade eden Y.N.K, aracın Bulgaristan'da 2 gün tamir servisinde kaldığını ileri sürdü.

Türkiye'ye geldiğinde Dereköy Sınır Kapısı'nda arama yapıldığını, uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Y.N.K, söz konusu uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia etti.

Alışveriş yapmak için Türkiye'ye geldiğini, uyuşturucu ticari yapmak gibi bir niyetinin de olmadığını öne süren Y.N.K, hakkındaki suçlamayı reddederek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mehkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verererek, duruşma erteledi.

Dereköy Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekipleri, 19 Mart 2024'te Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Y.N.K. yönetimindeki BÜSO4TE plakalı otomobili şüphe üzerine X-ray taramasına tabi tutmuş, şüpheli yoğunluk olması nedeniyle narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın da desteğiyle yapılan aramada 4 kilo 492 gram kokain ele geçirilmişti.

Şüpheli Y.N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Kırklareli, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dereköy Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Ele Geçirilen Sanığın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika

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