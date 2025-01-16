Derik'te Aileler Arası Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kırsal Atlı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Faik Ç. (42), Sinan Ç. (43) ile Mehmet Ali Ç. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Ali Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.