Derik\'te Atatürk Anma Töreni

Güncel

MARDİN'in Derik İlçesinde Ulu Önder Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Derik ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü anma törenine, İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Safa Recep Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlit Taş, kurum amirleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. Program, İlçe Kaymakamlığı Kültür Merkez'inde devam etti.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),