Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi Ziyaret Etti

Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu Hacer Foggo, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Foggo, Ünlüce'ye tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Ünlüce ise nazik ziyareti ve gönüllü danışmanlığı için Hacer Foggo'ya teşekkür etti.

10.05.2024 15:06
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(ESKİŞEHİR)- Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu Hacer Foggo, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Belediye'nin Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde derin yoksulluk çalışmalarında gönüllü danışmanlık yapmak için gelen Hacer Foggo, Başkan Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Foggo, Başkan Ünlüce'ye tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla kente hizmet verdiğini belirten Foggo, mahalle mutfakları, toplum merkezleri ve yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik erişilebilir merkezlerin ve kamusal alanların çoğalmasının önemini vurguladı.

Başkan Ünlüce, nazik ziyareti ve gönüllü danışmanlığı için Hacer Foggo'ya teşekkür ederek, "Hiçbir evladımızın yatağa aç girmemesi ve hiçbir yurttaşımızın yarınlarından umutsuz olmadığı bir ülke için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çekilen fotoğraflar ile tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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