Derince'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Sanık Yargılandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık C.K, tutuksuz sanıklar Ç.B. ve 18 yaşından küçük A.E. ile maktul Cafer Karaman'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen maktulün eşi Emine Karaman ve oğlu Nurettin Karaman, şikayetçi oldukları sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Katılan avukatları, sanıkların eylemde muşta kullandıklarını iddia ederek, "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık C.K. olay anındaki eyleminin kendini savunma amaçlı olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Ç.B. ve A.E. olayda kendilerinin bir eylemi olmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti C.K'nin, "haksız tahrik altında kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, tutuksuz sanıklar Ç.B. ve A.E'nin ise beraatine karar verdi.

Olay

Derince ilçesinde 16 Ocak 2024'te Harikalar Sahili'nde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Cafer Karaman, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Karaman'ın ölümünün ardından gözaltına alınan C.K, Ç.B. ve yaşı 18'den küçük olan A.E. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.