Derince\'de İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaattaki iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.

Çınarlı Mahallesi Çene Suyu Caddesi'nde 4 katlı bir inşatta çalışan Atilla Öztürk, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleden düştü.

Öztürk'ün düştüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cenazesi hastane morguna götürüldü.