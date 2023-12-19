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Derince'de seyyar köfteciye dalan TIR'ın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Derince'de seyyar köfteciye dalan TIR'ın sürücüsü tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, seyyar köfteciye TIR'ıyla dalan ve 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü S.A., polis tarafından yakalandı. S.A., adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Derince\'de seyyar köfteciye dalan TIR\'ın sürücüsü tutuklandı
19.12.2023 - 20:18,  Güncelleme: 20:22
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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 5 gün önce seyyar köfteciye TIR'ıyla dalıp 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olup kaçan sürücü S.A., polisin çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 15 Aralık Cuma günü saat 22.00 sıralarında Derince ilçesi Liman Işıklar mevkisinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 06 FP 0745 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında seyyar köftecide yemek yiyen müşterilerin arasına daldı. Kazada, köftecide bulunan Orhan O., Halit Ü., Cihan M., Mevlüt Ç. yaralanırken, Osman Yağmuroğlu (45) ise yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü S.A., kazanın ardından kaçtı.

S.A., polisin çalışması sonucu bu sabah yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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