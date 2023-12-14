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Derince'de tartışma sonucu bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Derince'de tartışma sonucu bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Vedat B. isimli kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Derince\'de tartışma sonucu bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
14.12.2023 - 12:43,  Güncelleme: 12:45
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'taki evinde Vedat B. (36) ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat B, bıçakla göğsünden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vedat B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Olay, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Derince'de tartışma sonucu bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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