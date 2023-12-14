Derince\'de tartışma sonucu bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak'taki evinde Vedat B. (36) ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat B, bıçakla göğsünden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vedat B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.