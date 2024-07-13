İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Hayvan Hakları Yasası İçin Kısırlaştırma Yapılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Hayvan Hakları Yasası İçin Kısırlaştırma Yapılmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Hayvan Hakları Yasası İçin Kısırlaştırma Yapılmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ye sunulan hayvan hakları yasa teklifi ile ilgili; "Bu kanun teklifi üzerinde uzun zamandan beri çalışılıyor fakat Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı insani değerler konusunda en azından bir arpa boyu yol kat edemediğini gösteriyor. Bu işin çözümü oldukça açık ve net, kısırlaştırma yapacaksınız" dedi.

13.07.2024 21:31  Güncelleme: 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: EREN CESUR - KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(AFYONKARAHİSAR) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ye sunulan hayvan hakları yasa teklifi ile ilgili; "Bu kanun teklifi üzerinde uzun zamandan beri çalışılıyor fakat Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı insani değerler konusunda en azından bir arpa boyu yol kat edemediğini gösteriyor. Bu işin çözümü oldukça açık ve net, kısırlaştırma yapacaksınız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar'daki değerlendirme kampının ilk gününün tamamlanmasının ardından kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Dervişoğlu'na yurttaşlar hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlardan dert yandı.

Dervişoğlu, esnaf ziyaretinin ardından Çay Belediyesi'ni ve Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu'nu ziyaret etti. Belediye Başkanı Kantartopu'na güvendiklerini ve kendisini desteklediklerini belirten Dervişoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, Meclis'teki hayvan hakları yasasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu kanun teklifi üzerinde uzun zamandan beri çalışılıyor fakat Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı insani değerler konusunda en azından bir arpa boyu yol kat edemediğini gösteriyor. Bu işin çözümü oldukça açık ve net, kısırlaştırma yapacaksınız. Ayrıca kısırlaştırmanın maliyeti itlafın maliyetinden daha alt seviyede.

"İktidarı aklını başına almaya davet ediyorum"

Sokağın şartlarında zaten evde bakıldıkları gibi bakılmadıkları için evdeki yaş seviyesine de ulaşamıyorlar. Sokak hayvanlarının ortalama ömrü 2,5-3 yılla sınırlı dolayısıyla bir kısırlaştırma faaliyetine girilmiş olsa bu problemin emek ve çaba sarfedilerek 3 3.5 yıl içerisinde çözüleceğini söylüyor bilim adamları ama çözüme de yanaşmıyorlar ve hiç hakları olmayan bir şeyi yapma cüretinde bulunuyorlar. Ötanazi diyorlar, doğrudan doğruya bildiğimiz eski yöntemlerle itlaf bunun adı, yani hayvanları katletmek. 21. yüzyılın başında Türkiye gibi bir ülkede böyle bir şeyin yaşanmamasını itiraf eder diye düşünüyoruz ve dolayısıyla iktidarı aklını başına almaya davet ediyorum. Bunun çözümü var kısırlaştırılır sokakta olan hayvanlar alınabilirler yeni sahipler edinebilirler.

Bunlar psikolojik travmalara da sebep olacak işler, yani çocukların gözünün önünde hayvanların öldürülmesi, katledilmesi, yok edilmesi doğru şeyler değil bana göre, insani de değil. 'Umuyorsunuz da bekliyor musunuz' diye sorarsanız temenni ediyorum ama bunlardan insani tavır beklemiyorum."

"Geçmişin muhakemesi yapılmalı ama yarını düşünerek hareket etmelidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yaptığı çağrıyla ilgili soruya da, Dervişoğlu şu yanıtı verdi:

"Şimdi açık ve net olarak bir cevap vermişler, 2011 şartlarını arıyorlar. Bizim hükümetin bu şartları temin ve tesis edebilme imkanına sahip olup olmayacakları hususu tartışma konusu. Çünkü 2011'den sonra köprülerin altından çok sular aktı ve Suriye'nin kuzeyinde emperyal güçlerin müdahalesi ile başka başka yapılar oluşturuldu, sınır bölgemizin dengesi bozuldu. Türkiye ve Suriye birbirine ön şart koşmadılar. Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların kaldırılması bakımından geçmişin muhakemesi yapılmalı ama yarını düşünerek hareket edilmelidir."

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları Yasası, İYİ Parti, Hayvan Hakları, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Hayvan Hakları Yasası İçin Kısırlaştırma Yapılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:48 İsrail’in Gazze’de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90’a çıktı İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
15:47 Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 22:14:37. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Hayvan Hakları Yasası İçin Kısırlaştırma Yapılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement