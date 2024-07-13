İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Hayvan Hakları Yasası İçin Kısırlaştırma Yapılmalı

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HABER: EREN CESUR - KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(AFYONKARAHİSAR) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ye sunulan hayvan hakları yasa teklifi ile ilgili; "Bu kanun teklifi üzerinde uzun zamandan beri çalışılıyor fakat Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı insani değerler konusunda en azından bir arpa boyu yol kat edemediğini gösteriyor. Bu işin çözümü oldukça açık ve net, kısırlaştırma yapacaksınız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar'daki değerlendirme kampının ilk gününün tamamlanmasının ardından kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Dervişoğlu'na yurttaşlar hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlardan dert yandı.

Dervişoğlu, esnaf ziyaretinin ardından Çay Belediyesi'ni ve Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu'nu ziyaret etti. Belediye Başkanı Kantartopu'na güvendiklerini ve kendisini desteklediklerini belirten Dervişoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, Meclis'teki hayvan hakları yasasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu kanun teklifi üzerinde uzun zamandan beri çalışılıyor fakat Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı insani değerler konusunda en azından bir arpa boyu yol kat edemediğini gösteriyor. Bu işin çözümü oldukça açık ve net, kısırlaştırma yapacaksınız. Ayrıca kısırlaştırmanın maliyeti itlafın maliyetinden daha alt seviyede.

"İktidarı aklını başına almaya davet ediyorum"

Sokağın şartlarında zaten evde bakıldıkları gibi bakılmadıkları için evdeki yaş seviyesine de ulaşamıyorlar. Sokak hayvanlarının ortalama ömrü 2,5-3 yılla sınırlı dolayısıyla bir kısırlaştırma faaliyetine girilmiş olsa bu problemin emek ve çaba sarfedilerek 3 3.5 yıl içerisinde çözüleceğini söylüyor bilim adamları ama çözüme de yanaşmıyorlar ve hiç hakları olmayan bir şeyi yapma cüretinde bulunuyorlar. Ötanazi diyorlar, doğrudan doğruya bildiğimiz eski yöntemlerle itlaf bunun adı, yani hayvanları katletmek. 21. yüzyılın başında Türkiye gibi bir ülkede böyle bir şeyin yaşanmamasını itiraf eder diye düşünüyoruz ve dolayısıyla iktidarı aklını başına almaya davet ediyorum. Bunun çözümü var kısırlaştırılır sokakta olan hayvanlar alınabilirler yeni sahipler edinebilirler.

Bunlar psikolojik travmalara da sebep olacak işler, yani çocukların gözünün önünde hayvanların öldürülmesi, katledilmesi, yok edilmesi doğru şeyler değil bana göre, insani de değil. 'Umuyorsunuz da bekliyor musunuz' diye sorarsanız temenni ediyorum ama bunlardan insani tavır beklemiyorum."

"Geçmişin muhakemesi yapılmalı ama yarını düşünerek hareket etmelidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yaptığı çağrıyla ilgili soruya da, Dervişoğlu şu yanıtı verdi:

"Şimdi açık ve net olarak bir cevap vermişler, 2011 şartlarını arıyorlar. Bizim hükümetin bu şartları temin ve tesis edebilme imkanına sahip olup olmayacakları hususu tartışma konusu. Çünkü 2011'den sonra köprülerin altından çok sular aktı ve Suriye'nin kuzeyinde emperyal güçlerin müdahalesi ile başka başka yapılar oluşturuldu, sınır bölgemizin dengesi bozuldu. Türkiye ve Suriye birbirine ön şart koşmadılar. Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların kaldırılması bakımından geçmişin muhakemesi yapılmalı ama yarını düşünerek hareket edilmelidir."