Dervişoğlu'ndan ATA Parti'ye Ziyaret - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan ATA Parti'ye Ziyaret

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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, ATA Parti'yi ziyaret etti ve Türkiye'nin sorunları üzerine konuştu.

11.11.2024 19:46
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "Türkiye üzerindeki karanlık bulutları dağıtabilecek doğru adımların atılabilmesi noktasında, siyaseten söz söyleme ehliyeti tartışılmayan kurum ve kişilerin tamamı, ATA Parti gibi, Namık Kemal Zeybek gibi düşünsün inşallah. Biz omuzlarımızdaki yükün ağırlığını biliyoruz ama ülkemiz için milletimiz için böyle bir yükün altına girmiş olmaktan da son derece memnunuz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ATA Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Namık Kemal Zeybek ile bir araya geldi. Görüşmede İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da yer aldı.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Dervişoğlu, Türkiye'nin mevcut problemleri ve geleceğe yönelik değerlendirme yaparak fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Biz omuzlarımızdaki yükün ağırlığını biliyoruz"

"Partimiz için düşündükleri bize hem umut hem de gurur verdi. Türk siyasi hayatında önemli ve ağır bir görevin bizleri beklediğini, bu yükün de tek başına taşınamayacağını elbette ki biliyoruz. Dolayısıyla tarihin bize yüklediği sorumluluğun icabını yerine getirmek için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye de gayret sarf edeceğiz. Türkiye'nin onulmaz yaralarını sarmaya, karşı karşıya bulunduğu sıkıntılarını aşmaya, Türkiye'ye kurulan tuzakları bozmaya kararlılığımızı her yerde olduğu gibi burada da karşılıklı olarak dile getirdik. Diler ve umarım ki, Türkiye üzerindeki karanlık bulutları dağıtabilecek doğru adımların atılabilmesi noktasında, siyaseten söz söyleme ehliyeti tartışılmayan kurum ve kişilerin tamamı, ATA Parti gibi, Sayın Namık Kemal Zeybek gibi düşünsün inşallah. Biz omuzlarımızdaki yükün ağırlığını biliyoruz ama ülkemiz için milletimiz için böyle bir yükün altına girmiş olmaktan da son derece memnunuz. Cenabı Allah yerine getirmemizi emrettiği görevlerin yerine gelmesini temin edecek gücü ve iradeyi bizlerden esirgemesin."

Dervişoğlu, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

" İleriye dönük ittifak olabilir"

"İYİ Parti'nin ATA Parti ile bir arada hareket edebileceği hatta İYİ Parti çatısı altında birleşebileceği sonucunu çıkartmak mümkün mü? Yoksa bugünkü buluşma bir nezaket ziyareti miydi? " sorusuna yanıt veren Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin meseleleriyle ilgili Türkiye'nin meselelerini kendine dert etmiş herkesle bir araya gelebiliriz. Ama bugün böyle bir gündemimiz yoktu. Bugün burada bir nezaket ziyaretinin de ilerisinde bilgisine, birikimine, tecrübesine ve ehliyetine güvendiğimiz şahsiyetleri ziyaret ettik. Dolayısıyla çok faydalı çıkarımlar elde ettik. O bakımdan bu birlikteliği ileriye dönük ne olabilir diye bugünden tanımlamamız çok kolay olmaz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim; yetişememe katkı sağlayan insanların çıkmış olduğu bu yolculukta yanımda olmasını ve hata yaparsam da, hata yapmaktan beni alıp koymasını, aynı zamanda samimi elini benden uzak tutmamasını isterim. Bu temennimdir. Temennilerimizi de konuştuk elbette. Sadece ATA Parti'ye yönelik de değildir. Bizim çağrımız zaten şahıslara ve kurumlara yapılan çağrıdan ziyade büyük Türk milletine yapılan çağrılardır."

"Kişilerin söylemleriyle birleşmeyiz"

Milliyetçi cephe çağrılarına ilişkin görüşleri sorulan Dervişoğlu, "Bizi kişiler ayrıştıramaz, kişilerin söylemleriyle de birleşmeyiz. Bizi hedeflerimiz, ülkülerimiz, inançlarımız bir ve birlikte kılmıştır. Dolayısıyla kalu belada neyse mahşerde de öyle olacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

Namık Kemal Zeybek, İYİ Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan ATA Parti'ye Ziyaret - Son Dakika

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