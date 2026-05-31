Dervişoğlu'ndan Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Denizli'deki trafik kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Denizli'de yaşanan otobüs faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun."
