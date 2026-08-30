Dervişoğlu\'ndan Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, kayıp yolcuların bir an önce sağ salim bulunmasını temenni etti.

Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar, arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerimize kolaylık diliyor, kayıp yolcularımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.