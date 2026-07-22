Dervişoğlu'ndan Çerçeve Yasaya Sert Tepki

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "çerçeve yasa"ya ilişkin siyasi parti turu kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Dervişoğlu, "Milletin beklentisinin hilafına kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıkların tarafımızdan doğrudan kabulü mümkün değildir. İçeriğini terör örgütünün dayatmasıyla Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dayatılan ve TBMM'yi de sürece alet eden bir düzenlemeye sonuna kadar karşı olacağız" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı çözüm süreciyle ilgili TBMM tatile girmeden sunulması planan çerçeve yasa ile ilgili dün başlattığı siyasi parti turuna bugün de sürdürdü. Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile TBMM'de bir araya geldi.

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Dervişoğlu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un bilgilendirme yaptıktan sonra bir açıklamada bulunmayacağını ifade ettiğini aktardı.

Ziyaret sırasında Meclis Başkanı'na sorular yönelttiğini belirten Dervişoğlu, ortada yazılı bir metin olup olmadığını sorduğunu ve "hazırlıkların devam ettiği" yanıtını aldığını aktardı. "Uygun olmayan zeminlerde önemli kararlar alındığını" savunan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Ziyaret edilen bazı siyasi partilerin konunun içeriğiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğuna inanıyorum. Ama bazı gerçeklerin de bizim konumumuzdaki siyasi partilerden saklandığı düşüncesine sahibim. Dolayısıyla milletin beklentisinin hilafına kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıkların tarafımızdan doğrudan kabulü mümkün değildir. Sayın Meclis Başkanı'nın ifadelerini temenni boyutuyla ele alacağımızı söyleyebilirim. O düşüncelerini söyledi, biz de karşı duruşlarımızı ifade ettik."

"MGK'NIN SON TOPLANTISINDA ÖRGÜTÜN SİLAH BIRAKTIĞINA DAİR EMAREYE RASTLANMADIĞI İFADE EDİLDİ"

Sürecin en başından itibaren duruşlarını koruduklarını ve örgütün silah bırakmasının ön şart olduğunu belirten Dervişoğlu, resmi makamlardan bilgi alamadıklarını ifade etti. Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bilgileri ancak terör örgütünün Kandil'deki yöneticilerinin beyanlarından, İmralı'ya gidip gelen ulakların ifadesinden ancak tespit edebilme imkanımız var, bu coğrafyadaki eylemlerin aslında sadece bir ülkeye mahsus terör örgütü tarafından değil, kolektif şuurla yapıldığını ifade edenler de var. Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu'nun yapmış olduğu son toplantıda örgütün silah bıraktığına dair bir emareye rastlanmadığı da zımni olarak ifade edilmiş durumda. Kaygılarımızı ifade ettik. Bu yasa taslağının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir terör örgütünün karşısında diz çökmüş duruma getirebileceği ya da öyle algılanabileceği düşüncesini ifade ettik."

"BİR ACİLİYET OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİM AMA HERHANGİ BİR TAKVİM VERİLMEDİ"

"Çerçeve yasanın Meclis'e gelmesiyle ilgili bir tarih verildi mi" sorusuna Dervişoğlu, terör örgütünün beklentilerinden kaynaklanan bir aciliyet havası yaratıldığını söyledi. Sürecin terör örgütü mensuplarının yol göstericiliğiyle yürütülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:"

"Bu işler ilk defa terör örgütünün başının Meclis kürsüsüne davetiyle başlamıştır. Onların bir aciliyeti var. O aciliyete binaen de zaten söyledim ben. Örgüt istiyor, örgütün siyasi uzantısı taleplerini seslendiriyor ve Türkiye Cumhuriyeti buna, Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna Meclis eli ve aracılığıyla eğer onay veriyorsa işte o, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni terör örgütünün karşısında zor durumda bırakır. Onun için bir aciliyet olduğunu, bir acele davranış olduğunu gözlemledim ama herhangi bir takvim verilmedi. Ama arzulanan, Meclis tatile girmeden bunun gerçekleşmesidir diye düşünüyorum. İçeriğini bir kere terör örgütünün dayatmasıyla Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dayatılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de sürece alet eden bir düzenlemeye sonuna kadar karşı olacağımızı ifade edebilirim."

Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin soruya, görüşmede bu konunun ele alınmadığını belirterek yanıt veren Dervişoğlu, iktidarın önemli kanunu Meclis'in kapanma takvimine denk getirdiğini ifade etti.

DERVİŞOĞLU, ÖZGÜR ÖZEL'İN "YENİ PARTİ" AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ

CHP'deki gelişmeler ve yeni parti açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Dervişoğlu, konuyu daha önce demokrasi ve hukuk çerçevesinde ele aldığını, ancak gelinen noktada durumun bir iç meseleye dönüştüğünü vurguladı. Dervişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisindeki gelişmeleri hukuk ve demokrasi yönüyle ele alarak yapıyordum. Şimdi o zaman da bir tehlikeyi işaret ettim. Bütün bu olup bitenler bir siyasi partinin iç meselesine indirgenmek isteniyor. 'Böyle bir tehlike var ve bu tehlikeye karşı dikkatli olmak gerekir' diye... Ama her türlü uyarıyı yapmış olmamıza rağmen şu anda bütün bu gelişmeler bir siyasi partinin iç meselesi mesafesine indirgendi. Dolayısıyla artık 'bir siyasi partinin iç meselesidir' penceresinden bakıp konuya saygıyla yaklaştığımı ifade edebilirim. Bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemiyorum. Keşek demokrasi boyutunda kalsalıd her siyas partinin içinde bir takım sorunlar olabilir, siyaset öyle bir şey zaten."