Dervişoğlu\'ndan Güvenpark tepkisi: Vazgeçin

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, er gazi ve şehit yakınlarının sabaha karşı Güvenpark'tan çıkarılmasına ilişkin, "Güvenpark'ta hak arayan Kahraman Gazilerimize reva görülen muameleyi kınıyor, zamanlama ve uygulama açısından da manidar buluyorum. Milletin sinir uçlarına dokunan ve vicdanını yaralayan uygulamalardan vazgeçin" dedi.

Er şehit yakınları ve er gaziler, Güvenpark'ta sürdürdükleri oturma eyleminin 38'inci gününde polis müdahalesiyle parktan çıkarıldı, gaziler ve şehit aileleri, Gazi Uyumevi'ne götürüldü. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Güvenpark'ta hak arayan Kahraman Gazilerimize reva görülen muameleyi kınıyor, zamanlama ve uygulama açısından da manidar buluyorum. Milletin sinir uçlarına dokunan ve vicdanını yaralayan uygulamalardan vazgeçin."