Dervişoğlu'ndan İktidarın Emekli Bayram İkramiyesini Artırmama Kararına Tepki: Sana Var Da, Emekliye mi Yok Bu Memleketin İmkanı?

(BİLECİK) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iktidarın emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde artış yapmama kararına tepki göstererek, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan sana sesleniyorum, memleket zor durumda da senin Cumhurbaşkanlığı Sarayı bütçesi bu zorla bağlı olarak geçen yıldan farklı bir biçimde arttırılmadı mı? Sana var da emekliye mi yok, bu memleketin imkanı? Senin Sarayı'nda günde 58 milyon harcanıyor. Emekliye vereceğin bin liralık farkın bu memlekete maliyeti 16 milyar lira. İmkan ve kaynakları kendine alan ve vatandaşından esirgeyen, ondan söğüşleyerek kendi cebine aktaran adamların ülkeyi yönetmeye devam etmelerinin artık imkanı kalmamıştır. Emekli de hakkını alacaktır, asgari ücretli de hakkını alacaktır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin iftar programı için Bilecik'in Osmaneli ilçesine gitti. Dervişoğlu, ilk olarak Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'u makamında ziyaret etti. Torun, Dervişoğlu'nun ve partisinin Terörsüz Türkiye sürecine dair tutumundan memnun olduğunu belirtti. Dervişoğlu ise, "Siz benim başımı öne eğdirmediniz ben de sizin başınızı öne eğdirmem" yanıtını verdi.

Belediye ziyaretinin ardından Dervişoğlu, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Salonunda partisinin düzenlediği iftar programına katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Beni de fahri Osmanelili kabul edin" diye söze başladı ve "Başkan burada arsa satılığa çıkınca taliplisi de çıkıyor, dedi. Ben de buradan bir arsa alacağım Allah'ın izniyle. Korkmayın Bilecik milletvekili olmak için almayacağım. Osmanelili olmak için alacağım" dedi.

"Vatandaşından söğüşleyerek kendi cebine aktaran adamların ülkeyi yönetmeye devam etmelerinin artık imkanı kalmamıştır"

Dervişoğlu emeklilere verilen bayram ikramiyesinde 'Ekonomik zorluklardan dolayı' zam yapılmamasını eleştirerek, "Yoldayken haber aldım; hükümet emekli ikramiyesine artırmamak kararı almış. Sebebi de memleket ekonomik açıdan zor durumdaymış, geçen sene verilen 4 bin liraya bu senede devam edilecekmiş. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sana sesleniyorum; memleket zor durumda da senin Cumhurbaşkanlığı Sarayı bütçesi bu zorluğa bağlı olarak geçen yıldan farklı bir biçimde arttırılmadı mı? Sana var da, emekliye mi yok bu memleketin imkanı? Senin Sarayı'nda günde 58 milyon harcanıyor. Emekliye vereceğim bin liralık farkın bu memlekete maliyeti 16 milyar lira. İmkan ve kaynakları kendine alan ve vatandaşından esirgeyen, ondan söğüşleyerek kendi cebine aktaran adamların ülkeyi yönetmeye devam etmelerinin artık imkanı kalmamıştır. Emekli de hakkını alacaktır, asgari ücretli de hakkını alacaktır ve bu memleketin gençleri geleceğe dair büyük umutlar yeşertecek bir biçimde yaşadıkları memlekete tutunacaklardır. Bunu engelleyen kim varsa da artık yolun sonuna geldiğini idrak etmek mecburiyetindedir" diye konuştu.

"Türkiye'nin bu dertlerden kurtulmasının tek yolu, bu iş başında bulunan iktidardan ve Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak geçer"

Artık iktidarın değişmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, "Buradan çok rahat bir biçimde ve gönül ferahlığı ile söylüyorum; Türkiye'nin bu dertlerden kurtulmasının tek yolu, bu iş başında bulunan iktidardan ve Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak geçer. Bunu gerçekleştirmek için dava arkadaşlarımızla birlikte Anadolu'yu karış karış dolaşıyoruz. Ramazan başladığından itibaren iftar sofralarında buluşuyoruz, Ramazan'dan sonraki süreçlerde de sokaklarda ve meydanlarda bu ülkenin hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Bir şeyler emin olmanızı istiyorum; bakın siyasetin itibarını aşağıya çekmek için elinden geleni ardına koymayan bir zümre var. Türkiye'nin karşı karşıya bulundu işlerin sorunların çözülebilmesinin siyasetin içinden geçtiğini bile bile, siyasetin itibarını aşağıya aşağıya çekmeye gayret sarf ediyorlar. Öyle olunca da siyaset itibarını yitiriyor, millet neye umut besleyeceğini kestiremeyecek hale geliyor, müesseseye değil şahıslara bağlanabilecek bir düzen oluşturmanın imkanı temin ediliyor. Bu tuzağa düşmeyin. Bu memleketin namuslu insanı bitmez. Bu memleketin inançlı insanı bitmez. Bu memleketin çalışkan insanı bitmez. Bu memleketin sorumluluk sahibi insanı asla bitmez. Bugünkü kötülere bakarak iyilerin hakkını o kötülüğe yedirmeyin ve bize sahip çıkın. Onu söylemeye geldim" dedi.

"Benim Osmanelilere vereceğim bir vatan, bayrak sevgisi dersi yok"

İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaştan kaynaklanan petrol fiyatlarındaki artışın pompaya yansıtılmaması gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, çiftçinin zaten çok zor durumda olduğunu belirtti. Dervişoğlu son olarak Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "İmralı'daki cani başıyla ilgili, o cani başının değirmenine su taşıyanlarla ilgili konuştu durdu acaba burada ne diyecek diye merak ediyorsunuz değil mi? Hiç merak etmeyin ben o işleri Ankara'da duyması gerekenlere söylüyorum. Benim Osmanelilere vereceğim bir vatan, bayrak sevgisi dersi yoktur. Ben anlatmaya değil onlardan dinlemeye geldim. Hem kuran, hem yaşatan hem de kurtaran Osmaneli'ne selam olsun" diyerek konuşmasını sonlandırdı.