Dervişoğlu'ndan Nişan Törenine Katılım

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kızının nişan törenine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kızı Neşe ile Yunus çiftinin Sapanca'da düzenlenen nişan törenine katıldı.

Çiftin nişan yüzüklerini Dervişoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş taktı.

Nikah töreninde, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da yer aldı.