Dervişoğlu'ndan Savunma Sanayi Vurgusu
Dervişoğlu'ndan Savunma Sanayi Vurgusu

10.04.2026 15:46
İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu, savunma sanayinin yerli girişimcilerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Savunma sanayi deyince akla hemen HAVELSAN, ROKETSAN geliyor ama bu alanları besleyen çok sayıda kuruluşumuz var. Dolayısıyla bu fabrikaların ürettiği malzemeler aslında bizim savunma sanayi alanında elde ettiğimiz başarının altyapısını oluşturuyor." dedi.

Dervişoğlu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Ermaksan Dişli fabrikasına ziyarette bulunarak, çalışanlarla sohbet etti.

Üretim hattını gezen ve üretime ilişkin bilgi alan Dervişoğlu, daha sonrasında işçilerin yemek molasına katıldı.

Fabrikanın işleyişine ilişkin bilgi veren Ermaksan Dişli Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezai Erdoğan, savunma sanayisinde kullanılan önemli parçaların imalatlarını yaptıklarını belirtti.

Erdoğan, Altay Tankı, Fırtına Obüs Tankı gibi yerli üretim araçlarının bazı parçalarını ürettiklerini ifade ederek, "Gidecek başka bir memleket yok, sonuna kadar üreteceğiz inşallah. Bizden şu anda çalışmamız isteniyor, çalışacağız." dedi.

Müsavat Dervişoğlu da bu girişimlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, savunma sanayisinde elde edilen başarıların arkasında böyle girişimcilerin katkısı olduğunu söyledi.

Bu alanların desteklenmesi gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, "Savunma sanayi deyince akla hemen HAVELSAN, ROKETSAN geliyor ama bu alanları besleyen çok sayıda kuruluşumuz var. Dolayısıyla bu fabrikaların ürettiği malzemeler aslında bizim savunma sanayi alanında elde ettiğimiz başarının altyapısını oluşturuyor. Memlekete hizmet sevdasıyla yola çıkmış insanlar tarafından memlekete dair sorumluluklarla inşa edilmiş yapılar bunlar." diye konuştu.

Dervişoğlu, ziyaretini memleket sevdasıyla üretim yapan insanların varlığına dikkati çekmek için gerçekleştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şimdi Hasan Ağabey'in kurmuş olduğu bu düzen, bu üretim sistemi mekanizması neyi besliyor görüyoruz. Dolayısıyla girişimcilerin, bu sevdayla çalışanların hakkının teslim edilmesi, desteklenmesi lazım. İhracata yönelik ürünlerde bir yüzde 3'lük şeyden bahsediliyor ama bunun beklentiyi karşılayabilmesi için en az yüzde 10'a çıkarılması lazım. Yani eğer döviz kuru 52 lira ise bunun stratejik alanlarda üretim yapanlar için yüzde 10'u üzerinden işlem görmesi lazım. Burası kardan ziyade üretmek zorunda olduğumuz malın ne olduğunun tanımlamasını yapıyor. Hem de kendi işletmesini yaşatmak için kendi ekonomik tedbirlerini kendi geliştiriyor. Dolayısıyla bu işletmeler bu ülkenin bayrağıdır, onların gölgesinde bir gelişim planlaması yapılmalıdır."

İYİ Parti Genel Başkanı, fabrika ziyaretinin ardından Akmanlar Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İYİ Parti, Roketsan, Havelsan, Ekonomi, Üretim, Güncel, OSB, Son Dakika

