İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Balıkesir merkezli olarak meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
Son Dakika › Güncel › Dervişoğlu'ndan Sındırgı'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
