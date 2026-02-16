Dervişoğlu ve Babacan'dan Ortak Açıklama

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Türkiye'nin hemen hemen bütün temel meseleleri üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik, sosyal, siyasi bütün gelişmeleri değerlendirdik. Türkiye'nin hukuk ve adalet alanında karşı karşıya kaldığı sorunları paylaştık. İkimizin ortaklaştığı bir şey var, biliyorsunuz, o da bizi her zaman doğru bir yerde buluşturuyor. DEVA Partisi'nde de Sayın Babacan'la ortaklaştığımız husus parlamenter demokratik sistem arayışıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede İYİ Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Başkanı Enver Yılmaz, İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da yer aldı. Dervişoğlu ve Babacan, görüşme ardından ortak basın açıklaması yaptı.

"Babacan'la ortaklaştığımız husus parlamenter demokratik sistem arayışıdır"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu şu açıklamada bulundu:

"DEVA Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, dördüncü olağan kongremizden sonra başarı dileklerini iletmek, iyi dileklerini de bizlerle paylaşmak üzere partimizi ziyarete geldiler. Kendilerine ve heyetine bu ziyaret için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Uzun süren bir görüşme oldu. Türkiye'nin hemen hemen bütün temel meseleleri üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik, sosyal, siyasi bütün gelişmeleri değerlendirdik. Türkiye'nin hukuk ve adalet alanında karşı karşıya kaldığı sorunları paylaştık. İkimizin ortaklaştığı bir şey var, biliyorsunuz; o da bizi her zaman doğru bir yerde buluşturuyor. DEVA Partisi'nde de Sayın Babacan'la ortaklaştığımız husus parlamenter demokratik sistem arayışıdır. Onun da üzerinde tüm ayrıntıları nazarı itibara alarak bir değerlendirmede bulunduk. Kamuoyunda speküle edilen birtakım tartışmalar üzerinde elbette görüş alışverişinde bulunma imkanı oldu. Ama birbirimizden habersiz yapılan bazı açıklamalarla alakalı olarak, onların partilerimizi bağlamayacağı hususunda da ortak bir görüşümüz oluştu."

"Türkiye'nin yine karşı karşıya bulunduğu bazı gerçekler var"

Biz Sayın Babacan'la konuşurken ne masaya bir pazarlık konusu yatırıyoruz ne de başkalarının pazarlığının bir yerinde bulunma riskini muhafaza ediyoruz. Böyle şeyler söz konusu olduğunda en doğru biçimde bütün bunları püskürtmenin doğru olacağı kanaatini taşıyoruz. Ama Türkiye'nin yine karşı karşıya bulunduğu bazı gerçekler var. O gerçeklere gözlerimizi ve kulaklarımızı kapatabilmemiz mümkün değildir. Sayın Babacan ve DEVA Partisi, şahsımın ve İYİ Parti'nin her zaman doğrularda buluşabileceği bir siyasi yapı olma özelliğiyle de zaten kalbimizde yer etmiş durumdadır.

"İkimizin bulunduğu zeminde siyasi pazarlık olmaz"

Ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben Sayın Babacan'la her şeyi sansürsüz konuşabilirim. Şunu da söyleyeyim; şahsi bir meselem de olsa kendisiyle o şahsi meseleyi de görüşebilecek kadar bir samimiyet alanı oluşturmaya muvaffak olduk. ve öncelikle bu dostluğu kurmak ve bu dostluğu yaşatabilmek de bizim açımızdan çok önemlidir. İkimizin bulunduğu zeminde siyasi pazarlık olmaz. Bizim bulunduğumuz, buluştuğumuz zeminde Türkiye konuşulur. Türkiye'nin problemleri konuşulur. O problemlerin aşılması noktasında sergilenmesi icap eden tavır konuşulur. Hem iki siyasi partinin genel başkanı olarak hem iki dost olarak her zaman gündemimizde doğrular vardır. O doğruları daha güçlü hale getirmek üzere atılması gereken adımlar vardır. Ben Sayın Babacan'la bütün bunları büyük bir samimiyetle, hoşgörüyle gerçekleştirmiş olmanın ve bazı alanlarda ortaklaşabilmenin mutluluğunu yaşadığımı söyleyebilirim. Öncelikle bizlerden esirgemedikleri dostlukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Yine altını çizerek ifade ediyorum ki parlamenter demokratik sistemin yeniden inşası için sergiledikleri tavır içinde hem bir taraftan ortaklaşmış olmaktan hem de aynı duyguları, aynı hedefi birlikte paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim."

"Türkiye'yi ve çevresini karşılıklı değerlendirme imkanını bulduk"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise şunları kaydetti:

"Bugün olağan büyük kongrelerinden sonra Sayın Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ve çalışma arkadaşlarına bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmek üzere buradaydık. Hem bize gösterdikleri yakın ve sıcak misafirperverlik için, bu samimi dostluk için başta Sayın Genel Başkan'a ve çalışma arkadaşlarına tek tek teşekkür ediyorum. Bugünkü görüşmemizde Türkiye'nin gerçekten pek çok alanında yaşadığımız ciddi sıkıntıları karşılıklı görüşüp istişare etme imkanını bulduk. Hukuk alanında, adalet alanındaki sıkıntılar, ekonomideki sorunlar, dış politikadaki dış güvenlik meseleleriyle ilgili gerçekten dünya önemli bir türbülanstan geçiyor. Ülkemizi yakından ilgilendiren coğrafyalar başta olmak üzere Türkiye'yi ve çevresini karşılıklı değerlendirme imkanını bulduk. Şunu gördük ki hem ülkemizin yarınları açısından hem de ne yapılacağı, bu sorunların nasıl çözüleceği açısından çok önemli bir görüş birliği ve hedef birliği içindeyiz."

"Siyasette samimiyet çok çok önemli"

DEVA Partisi kurulduğundan bu yana aslında İYİ Parti'yle ilişkilerimiz hep son derece samimi oldu, içten oldu. Ama Müsavat Bey'in genel başkan oluşuyla beraber kurmuş olduğumuz şahsi dostluk ve samimiyet belki şu anda her şeyden daha kıymetli oldu. Bunun için ben kendisine özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Siyasette samimiyet çok çok önemli. Güven çok önemli, karşılıklı güven. Güven olduğu zaman bakıyorsunuz ileriye doğru her şey kolaylaşıyor. Ama güvensizlik olduğu zaman da işler zorlaşabiliyor. Dolayısıyla bu güveni ve samimiyeti burada hissetmek, paylaşmak bizler için son derece önemli oldu. Önümüzdeki süreçte tabii ki Türkiye'yi zorluklar bekliyor, sıkıntılar bekliyor. Bir yandan fakirliğin, yoksulluğun ülkenin her yanına yayılmış olması, adalet hissinin, hukuki güvenlik hissinin ülkemizde neredeyse yok olması gerçekten büyük bir gayret gerektiriyor ve çözüm için çok yakın istişareler ve yakın iş birliği gerektiriyor. Bütün bunlar için değerlendirme yaptığımız, çok değerli bir görüşme yapmış olduk. Ben tekrar ev sahiplikleri için Sayın Dervişoğlu'na ve değerli çalışma arkadaşlarına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Dervişoğlu: Üçüncü yol demek, sizden önceki iki yolun sizden önde olduğunu göstermektedir

Açıklamanın ardından bir basın mensubunun "Görüşmeden 'Üçüncü yol' çıkar mı" sorusuna Dervişoğlu, "Ben o 'üçüncü yol' kavramına hiç sıcak bakmıyorum. Üçüncü yol demek, sizden önceki iki yolun sizden önde olduğunu göstermektedir. Onun için Türk siyasetindeki birliktelikleri, oluşturulacak birlikleri böyle kaçıncı yol diye tanımlamaktan ziyade Türkiye'ye getireceği faydalar noktasında değerlendirmek gerekiyor. Bizim Sayın Genel Başkan'la daha önce yapmış olduğumuz görüşmeler de var. O görüşmelerin hiçbiri de bugünkünden kısa değil. Ben dostluklarımızı da tarif ettim ya, o kapsamda mümkün olduğu kadar bütün sorunları ele almaya, nerelerde ortaklaşabileceğimizi belirlemeye çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla başka resmi ziyaretlerden farklı olarak görüşmelerimiz uzun sürüyor. Siyaseten mühendislik içeren konulara hiç değinmediğimizi söyleyebilirim. Ama siyaseten konuşulması gereken zaman geldiğinde de görüşebilme iradesi sergileyebileceğimizi karşılıklı olarak birbirimize ifade ettik" yanıtını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, soruya kısaca yanıt verdi ve "Ben de çok kısa ifade edeyim. Siyasette üçüncülük bir hedef olamaz. Hedef hep birinciliktir, değil mi" dedi.