Destici: Bayram İkramiyesi 10 Bin TL Olmalı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşlarının çalışan maaşlarına oranla ciddi şekilde gerilediğini belirterek bayram ikramiyelerinin en az 10 bin TL'ye çıkarılması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen "Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası" iftar programına katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Eğer bu dünyada güçlü değilseniz haklı olmanızın hiçbir kıymet-i harbiyesi yok. İşte Ukrayna haklıydı, Rusya geldi saldırdı. Gazze, Filistin sonuna kadar haklı, İsrail geldi soykırım yaptı. Afganistan haklıydı, Rusya sonra Amerika işgal etti. Irak haklıydı, Amerika işgal etti. Bugün Amerika ve İsrail yüzde 100 haksız ama İran'a saldırıyor. Onun için güçlü olmak zorundayız. Sadece kendimiz için değil. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde yaşayanlar için değil. Batı Trakya Şahin Köy'deki soydaşlarımız için de, Makedonya'daki, Kosova'daki kardeşlerimiz için de, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz için de, Filistin'deki kardeşlerimiz için de, Myanmar'dakiler için de, Kırım'dakiler için de, velhasıl yeryüzü için, Türk ve İslam coğrafyası için güçlü olmak zorundayız ve olacağız Allah'ın izniyle. Yeter ki bu milletin önüne set çekilmesin. Yeter ki çeşitli ayak oyunlarıyla ya da dış müdahalelerle Türkiye'nin istikrarı bozulmasın. Çünkü bu işlerde başarıya ulaşmanın en önemli yolu istikrardır. İstikrarını kaybeden bir ülkenin başarıya ulaşması çok zordur, hatta mümkün değildir."

"İstanbul'da 40 bin olan üye sayımızı bizim 100 bine çıkarmamız gerekiyor"

Kıymetli kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım, Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bugüne kadar hep inançlarını, kimliğini, yani Türklüğünü, Müslümanlığını, milletini Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, milletin değerlerini ve milletin ihtiyaçlarını, isteklerini öncelemiştir. Bundan sonra da siyasetimize bu şekilde devam edeceğiz. İstanbul'dayız, İstanbul Türkiye'nin beşte biri. Kıymetli arkadaşlar, Ümraniye'deyiz; Ümraniye Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi. Dolayısıyla da bunun idrakindeyiz. İstanbul'da 40 bin olan üye sayımızı bizim 100 bine çıkarmamız gerekiyor. Bütün ilçelerimize de nüfusuna göre böyle bir dağılım yapmamız gerekiyor.

"Bayram ikramiyesini 10 bin TL yapalım ve emeklimizin yüzünü bir nebze de olsa güldürelim"

Biliyorsunuz emeklilerimiz, bu düzelene kadar bunu lisan-ı münasiple söylemeye devam edeceğim. 2023 Ocak ayında en düşük emekli maaşı 7 bin 500, en düşük kamu memuru ve kamu çalışanı maaşı da 11 bin liraydı. Yani 11 bine 7 bin 500. Yani çalışan 3 lira, emekli 2 lira alıyordu, üçte ikisini alıyordu. Geldik 2023 Temmuz'a. Bu denge öyle bozuldu ki çalışanın maaşı işçi ve memur bir anda 21-22 bin oldu. En düşük emekli maaşı kök maaş hikayesiyle 7 bin 500 lirada kaldı. Yani oran düştü 2/3'ten 1/3'e. Bugün ne? 60'a 20. Bir kere bu emeklilerimize karşı yapılan haksızlık ortadan kaldırılmalı ve emeklilerimizin hakkı verilmelidir. Bunu söylüyorum. İki, emeklilerimize her iki bayramda bir emekli ikramiyesi veriliyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak verildi. Şimdi normal enflasyon artışına bakarsan bunun ne olması lazım? Yüzde 31-32'lik bir enflasyon vardı.

İşte 5.200-5.300 TL olması lazım. Ama bakıyorsunuz şimdi maliyeyi yöneten arkadaşlarımız bütçe imkansızlığından dem vurarak sanki hiç zam yapmama gibi bir yola gireceklermiş gibi düşünüyorum. Ama ben buna Sayın Cumhurbaşkanımızın müsaade edeceğini düşünmüyorum. Mutlaka bir kere 5 bin olacaktır, ona inanıyorum. Ama bizim teklifimiz, emeklilerimiz maaş konusunda da üçte bire düştüğü için en azından şu bayram ikramiyesini 10 bin TL yapalım ve emeklimizin yüzünü bir nebze de olsa güldürelim diyorum."