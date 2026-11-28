BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Her afet ve olağanüstü durumda aynı eksikliklerin yaşanmasını asla kabul etmiyoruz. Bu konuda cezaysa ceza, uyarıysa uyarı artık bu GSM operatörlerine yaptırım gelmesini teklif ediyorum." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi ve yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşılmasına değinen Destici, yaşanan bu olayın bir kez daha GSM operatörlerinin afet ve acil durumlarda "sınıfta kaldığını" gösterdiğini ifade etti.

Destici, telefonların çekmediği, iletişimin sağlanamadığı bir ortamda ancak mobil baz istasyonlarının bölgeye ulaşmasıyla gerekli desteğin verilebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fahiş tarifelerle ücret tahsil eden operatörler, konu afet, kriz ve acil durumlarda kesintisiz iletişim sağlamaya geldiğinde ne yazık ki aynı başarıyı, aynı duyarlılığı göstermemektedirler. Yani kar amacı gütmektedirler. Hizmet amacı ikinci hatta üçüncü sırada yer almaktır. Her afet ve olağanüstü durumda aynı eksikliklerin yaşanmasını asla kabul etmiyoruz. Bu konuda cezaysa ceza, uyarıysa uyarı artık bu GSM operatörlerine yaptırım gelmesini teklif ediyorum."

"Cumhur İttifakı'mız buna müsaade etmeyecektir"

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Destici, "Pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız bir sürece elbette ki hiç kimsenin hele ki bizim itirazımız olmaz." dedi.

Destici, sürece ilişkin şunları söyledi:

"Birtakım pazarlıklara girişmeye çalıştıklarını görüyoruz. Birtakım şartlar ileri sürme hadsizliğinde bulunduklarını görüyoruz. Bugüne kadar devletimiz, hükümetimiz, Cumhur İttifakı'mız buna müsaade etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Bu milletin kurucu unsuru, bu devletin kurucu unsuru Türk milletidir. Millet içinden başka bir millet çıkarma çabaları siyasi bölücülükten başka bir şey değil. Siyasi bölücülüğe asla prim tanımayız. Bu milletin dili Türkçedir. Resmi dili, eğitim dili Türkçedir. Bunun yanına başka bir resmi dil kimse koyamaz. Ama öbür taraftan elbette ki herkes ana dilini konuşma özgürlüğüne de sahiptir. Hiçbir vatandaşımızın ana dili de yasaklanamaz."

"En düşük emekli maaşının, en düşük çalışan maaşının 3'te 2 oranına getirilmesini teklif ediyoruz"

Yeni yılla birlikte emekli ve çalışan kesimin gözünün maaş zamlarında olacağını ifade eden Destici, "2023 Ocak ayında en düşük emekli maaşı, en düşük çalışan maaşının 3'te 2'siydi. Bugün 3'te 1'e hatta 3'te 1'in altına düşmüş vaziyette. Biz 2023 şartlarına dönülmesini ve en düşük emekli maaşının, en düşük çalışan maaşının 3'te 2 oranına getirilmesini teklif ediyoruz. Bu rakam da asgari 40 bin liranın üzerine tekabül ediyor. Onun altındaki bir rakamı emeklilere reva görmek yine haksızlığı devam ettirmekten başka bir şey değildir." şeklinde konuştu.