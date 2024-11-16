Destici, Büyük Samsun Tanıtım Günleri'nde

Güncel

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da kurulan Büyük Samsun Tanıtım Günleri etkinliğini ziyaret etti.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte Destici, stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Salıpazarı Belediyesinin standını da gezen Destici, burada satılan ürünleri inceledi.

Destici, düzenlenen etkinliğe destek verdiklerini ve Samsunlularla başkentte buluştukları için mutlu oldukların ifade etti.

Samsun'un çok önemli bir şehir olduğunu belirten Destici, "Ankara'da düzenlenen Samsun günleriyle Türkiye'ye ve dünyaya tanıtımı yapılıyor. Organizasyonu çok önemli ve kıymetli gördüğümü ifade etmek istiyorum. Samsun'u ve Samsunluları seviyoruz." dedi.