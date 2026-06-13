Destici'den A Milli Takıma Başarı Dileği

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek, "İnanıyoruz ki; azminizle, mücadelenizle başarılı sonuçlar alarak milletimize yeni sevinçler yaşatacaksınız" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı için sosyal medya hesabından başarı mesajı yayımladı.

Destici paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ay-Yıldızlı formayı gururla taşıyan Bizim Çocuklar'a yarın sabah 07.00'de Avustralya ile oynayacakları Dünya Kupası ilk maçında başarılar diliyorum."

İnanıyoruz ki; azminizle, mücadelenizle başarılı sonuçlar alarak milletimize yeni sevinçler yaşatacaksınız."