Destici'den ABD-İran Görüşmeleri Yorumu - Son Dakika
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Destici'den ABD-İran Görüşmeleri Yorumu

Destici\'den ABD-İran Görüşmeleri Yorumu
22.06.2026 20:08
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Mustafa Destici, ABD-İran görüşmelerinin belirsiz olduğunu ve savaşların sona ermesini umduğunu belirtti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD- İran görüşmelerinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu görüyoruz. Çünkü Amerika'nın başında gerçekten bir deli var, yani bunu kabul etmek lazım. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan, her an farklı bir karar alabilecek, aldığı karardan anında dönebilecek biri" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Destici, 3 Haziran'da yaşamını yitiren ağabeyi Halil Nural Destici'nin tedavi süreci ve vefatının ardından destekleri için teşekkür etti. Buradaki ziyaretinin ardından aynı sebeple Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi de ziyaret eden Destici, sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD ile İran arasında İsviçre'de devam eden mutabakat görüşmeleri hakkında konuşan Destici, "Yani ben hem basından takip ettiğim kadarıyla hem de tabii bizim bilgi kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler, bir ilerlemenin olduğu şeklinde. Fakat bu görüşmelerin diğer taraftan da bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu da görüyoruz. Çünkü Amerika'nın başında gerçekten bir deli var, yani bunu kabul etmek lazım. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan, her an farklı bir karar alabilecek, aldığı karardan anında dönebilecek, aldığı karara aykırı davranışlar sergileyebilecek ki bunu biliyorsunuz İran'a ilk saldırı gerçekleştiğinde de yine görüşmeler vardı. Yani Katar'daki görüşmeler sürerken bu saldırılar gerçekleştirildi. Onun için anlaşma olması, sürecin iyi gidiyor olması hepimizi umutlandırıyor çünkü hepimiz savaş bitsin istiyoruz. İran'ın buradaki sadece İran'a yönelik saldırılar değil, Lübnan'a yönelik saldırılar da dursun talebini çok haklı, çok kıymetli buluyoruz. Çünkü İran'a ve Gazze'ye saldırılar devam ederken sadece İran'a saldırıların durması ya da İran'la bir ateşkes doğru olmaz, eksik kalır. Çünkü bu ateşkes sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında değil, bu ateşkesin arabulucuları var" dedi.

'YENİ MASUMLARIN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Arabulucu ülkeler arasında Türkiye, Pakistan, Katar ve Mısır'ın olduğunu belirten Destici, "Bu saydığım İslam ülkeleri Gazze'nin de, Gazze masumlarının da sorumluluğunu omuzlarında taşıyorlar. Zaten 100 binden fazla masum çocuk, kadın hayatını kaybetti. Ne Filistin'de Gazze'de ne Lübnan'da yeni masumların da ölmesini istemiyoruz. Arabulucu olan ülkelerin böyle bir mesuliyeti de var. Dolayısıyla da bu mesuliyetten dolayı da anlaşmanın sadece İran'a saldırıların durması ya da Hürmüz Boğazı'nın açılması ya da nükleer, işte İran'ın nükleer çalışmalarının askıya alınması şeklinde değil, buna ilaveten İsrail'in, saldırgan İsrail'in hem Lübnan'a saldırılarını, sivil yerleşim yerlerine özellikle Filistin'e ve Gazze'ye saldırılarını da durdurması gerektiğini düşünüyoruz. İran'ın ve diğer arabulucu ülkelerin buradaki ısrarını da haklı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'FEDERASYONUN DA HOCAYLA İLGİLİ GEREKLİ BİR KARAR ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Destici, FİFA Dünya Kupası 2026 grup maçlarına 2 mağlubiyet ile başlayıp, grup aşamasında elenen A Milli Takım hakkında da konuştu. Destici, "Hiçbir futbolcu başarısız olmak istemez. Yani o futbolcularımızın hepsi de oraya başarılı olmak için gittiler fakat tabii eleştiriler de var, onları da haklı buluyoruz. Çok vicdansızlık seviyesine geçmediği sürece eleştiriler de haklı. Tabii ki eleştirilecek. Nasıl başarı olduğunda övülüyorsa, takdir ediliyorsa, başarısızlıkta da eleştirilecektir. Çünkü Türkiye gerçekten çok iyi bir kadroya sahip. İyi bir jenerasyon yakaladı. Yani bizim 2000 Dünya Kupası'ndaki üçüncülüğümüzü elde eden jenerasyona yakın bir kadromuz var aslında. Bunun, kadro seçiminden başlayarak aday kadrodan, maça çıkan kadrolar, taktik, bütün bunlar tabii ki başına bir teknik sorumlu getirmişsiniz, elbette ki ona güvenip yapacaksınız. Yani şimdi hatalar, yanlışlar konuşuluyor. Bence son maçı oynayıp Türkiye'ye döndükten sonra, tabii çok acı yani grup maçlarının ardından Türkiye'ye dönüyor olmamız gerçekten hepimizi üzdü ama bu gerçek. Yani artık bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Ondan sonra ben federasyonun da hocayla ilgili de gerekli bir karar alacağını düşünüyorum. Önümüze bakacağız artık yapılacak bir şey kalmadı. Artık turnuvada kalan Türk ve İslam ülkesi takımlarını desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, açıklamalarının ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçti. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Destici, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Destici'den ABD-İran Görüşmeleri Yorumu - Son Dakika

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