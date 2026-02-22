Destici'den Anayasa 66'ya Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici'den Anayasa 66'ya Sert Tepki

Destici\'den Anayasa 66\'ya Sert Tepki
22.02.2026 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, Anayasa'nın 66. maddesinin değiştirilmesine karşı çıkarak, bu maddenin değiştirilemeyeceğini ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Anayasa'nın 66. maddesine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Destici, söz konusu maddenin "milletin birliğinin teminatı" olduğunu belirterek değiştirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

"KONUSU BİLE YAPILAMAZ"

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Destici, Anayasa'nın 66. maddesinde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür" hükmüne yönelik tartışmalara değindi.

Destici, bu maddenin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Bu madde ve bu tanım bizi millet yapan ve devletimizin bekasının, ülkemizin bütünlüğünün, milletimizin birliğinin teminatıdır. Değiştirilemez ve hatta konusu bile yapılamaz" değerlendirmesinde bulundu.

"DEVLETİMİZİN ADI TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR"

Açıklamasında devletin ve milletin adının anayasal güvence altında olduğunu belirten Destici, "Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti. Milletimizin adı da Türk Milleti'dir" ifadelerini kullandı.

Destici, tartışmalara ilişkin mesajında mevcut anayasal tanımın korunması gerektiğini savundu.

Kaynak: ANKA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici'den Anayasa 66'ya Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı ABD’li turistler havalimanında rehin alındı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 00:22:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Destici'den Anayasa 66'ya Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.