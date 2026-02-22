Destici\'den Anayasa 66\'ya Sert Tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Anayasa'nın 66. maddesine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Destici, söz konusu maddenin "milletin birliğinin teminatı" olduğunu belirterek değiştirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

"KONUSU BİLE YAPILAMAZ"

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Destici, Anayasa'nın 66. maddesinde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür" hükmüne yönelik tartışmalara değindi.

Destici, bu maddenin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Bu madde ve bu tanım bizi millet yapan ve devletimizin bekasının, ülkemizin bütünlüğünün, milletimizin birliğinin teminatıdır. Değiştirilemez ve hatta konusu bile yapılamaz" değerlendirmesinde bulundu.

"DEVLETİMİZİN ADI TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR"

Açıklamasında devletin ve milletin adının anayasal güvence altında olduğunu belirten Destici, "Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti. Milletimizin adı da Türk Milleti'dir" ifadelerini kullandı.

Destici, tartışmalara ilişkin mesajında mevcut anayasal tanımın korunması gerektiğini savundu.