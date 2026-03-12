Destici'den, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105. Yılı Mesajı: "Mehmet Akif Ersoy'la Birlikte, Şehitlerimizi, Gazilerimizi Şükranla Yad Ediyorum" - Son Dakika
Destici'den, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105. Yılı Mesajı: "Mehmet Akif Ersoy'la Birlikte, Şehitlerimizi, Gazilerimizi Şükranla Yad Ediyorum"

12.03.2026 10:05
(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı mesajında, "İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 105 yılını kutluyor, milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'la birlikte, şehitlerimizi, gazilerimizi, sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Destici'nin, mesajı şöyle:

"İstiklalin ancak ve sadece Hakk'a tapan milletimizin hakkı olduğunu; şahadetleri dinin temeli olan ezanların ebediyen yurdumuzun üzerinde inleyeceğini; ezelden beri hür yaşadığımızı, hür yaşayacağımızı; şehit oğlu olduğumuzu, hayatımızın her anını şehitlerimizi incitmeme sorumluluğuyla yaşayacağımızı; cennet vatanımız için feda olmaya her an hazır olduğumuzu, yurduma alçakları uğratmamak için gövdemizi siper edeceğimizi; hiç durmadan ve hiç tereddüt etmeden dile getireceğiz. İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 105 yılını kutluyor, milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'la birlikte, şehitlerimizi, gazilerimizi, sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun."

Kaynak: ANKA

Büyük Birlik Partisi, Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

10:43
