Destici'den KKTC Seçimine Dair Açıklama

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Yeni Cumhurbaşkanı'ndan beklentimiz, tarihi sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Kıbrıs Türkü'nün egemenliğini, eşitliğini ve güvenliğini esas alan bir duruş sergilemesi, bağımsız KKTC'nin varlığını tavizsiz şekilde koruması ve Türkiye ile güçlü bir işbirliği içinde hareket etmesidir." ifadesini kullandı.

Destici, KKTC cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı olmasını temenni ederek, seçimi kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik ettiğini belirtti.

"Yeni Cumhurbaşkanı'ndan beklentimiz, tarihi sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Kıbrıs Türkü'nün egemenliğini, eşitliğini ve güvenliğini esas alan bir duruş sergilemesi, bağımsız KKTC'nin varlığını tavizsiz şekilde koruması ve Türkiye ile güçlü bir işbirliği içinde hareket etmesidir." değerlendirmesini yapan Destici, bölgedeki hassas dengeler ve dış baskılar karşısında verilen her zayıf mesajın yalnızca Kıbrıs Türkü'nü değil, Doğu Akdeniz'deki Türk varlığını da tehdit ettiğine dikkati çekti.

Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Seçim sonuçları ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti, her koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini, güvenliğini ve kazanılmış haklarını korumaya devam edecektir. Yeni Cumhurbaşkanı'nın bu hassasiyetleri gözeterek adım atmasını ve görev yapmasını bekliyor, süreci Türkiye ve Türk milleti olarak dikkatle ve teyakkuzla takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."