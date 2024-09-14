Destici'den Mevlit Kandili Mesajı - Son Dakika
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Destici'den Mevlit Kandili Mesajı

Mustafa Destici, Mevlit Kandili'nde savaşlar ve zulüm altındaki mazlumlara dikkat çekti.

14.09.2024 11:49
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici, yazılı açıklamasında, savaşlarla, sivillerin hedef alındığı katliamlarla, savaşlar ve devletler tarafından desteklenen terörün neden olduğu ölümlerin, göçlerin, hastalıkların, açlık ve yoksulluğun şekillendirdiği, her gün insanlığı utandıran yeni ve daha korkunç manzaralarla karşılaştıkları bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Dünyanın her köşesinde, açlıkla, yoksullukla, hastalıklarla mücadele eden, kaynakları imtiyazlı azınlıklar tarafından yağmalanan milyarlarca mazlum insanın içine düşürüldüğü durumu üzüntüyle izlediklerini bildiren Destici, "Peygamber Efendimizin, 1400 yıl öncesinden bize ulaşan 'Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir' sözlerinin ihtişamıyla sarsılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Güç odaklarının, daha fazlasına sahip olmak için, mazlumları ezen, yok eden zulmüne dehşetle şahit olurken, O'nun, zaman ve mekan ötesi 'Emaneti ehline vermezseniz kıyameti bekleyiniz.' sözlerini hatırlıyoruz. Cinayetler, haksızlıklar, hukuk tanımazlık, dünya üzerinde saltanatına devam ederken sessiz kalan yığınları görüyor ve İki Cihan Efendisi'nin, 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' uyarısıyla, mutlak gerçekle yeniden yüzleşiyoruz. Tüm sahte tanrıları ve putları yıkarak, insanlığa 'sadece Allah'a kulluk ederek özgür olabileceklerini' öğreten Allah'ın Resulü'nün değerini, önemini ve insanlığın O'na ne çok ihtiyacı olduğunu geçen her gün artan bir özlemle yeniden anlıyoruz.

Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü olan Mevlit Kandili'ni, milletimizin huzuru ve birliğine, savaşlarla ve yoklukla ezilen, sömürülen, köleleştirilen tüm dünya mazlumlarının kurtuluşuna vesile olması dileklerimle kutluyor, milletimizin ve İslam aleminin aydınlık geleceğine dair dualarımızın kabulüne vesile olmasını niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

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