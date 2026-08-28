Destici\'den Netanyahu\'ya Sert Tepki

(ANKARA)- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki göstererek, "İsrail'in hangi hayali kurduğu, hangi rüyayı gördüğü bizi ilgilendirmiyor" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'nin Suriye politikası ve bölgedeki faaliyetlerine ilişkin ifadelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Destici açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin, bölgesinde terör yapılanmalarına izin vermemesi, savaşlar nedeniyle yurtlarından olan mazlumlara sahip çıkması, Irak ve Suriye'de Türkmenlerin haklarını koruması, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma tepki göstermesi doğal olarak İsrail'i ve onun katil, soykırımcı yöneticilerini rahatsız ediyor."

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi bölgesindeki gelişmelere kayıtsız kalmayacağını ifade eden Destici, Ankara'nın bölgesel politikalarının başka ülkelerin beklentilerine göre şekillenmeyeceğini belirtti. "Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir." diyen Destici, Türkiye'nin bölgesinde kendisini doğrudan ilgilendiren her meseleye müdahil olmaya devam edeceğini söyledi.

"HAKSIZLIKLARIN KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Destici, Türkiye'nin yalnızca kendi güvenliği açısından değil, bölgede yaşanan haksızlık ve zulümlere karşı da sorumluluk üstlendiğini belirterek, "Bölgemizde bizi ilgilendiren her duruma müdahale etmeye, işlenen haksızlıkların ve suçların karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

"İSRAİL'İN HANGİ HAYALİ KURDUĞU BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Netanyahu'nun Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin sözlerine de yanıt veren Destici, İsrail yönetiminin Türkiye'ye yönelik hesaplarının Ankara'nın kararlılığını değiştirmeyeceğini vurguladı. Destici, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İsrail'in hangi hayali kurduğu, hangi rüyayı gördüğü bizi ilgilendirmiyor. Bu tip durumlar için önceki nesillerin bir sözü vardır: 'Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı.'"