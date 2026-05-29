Destici: Fatih'in cesaretini gelecek nesillere taşımalıyız

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bugün bizlere düşen görev Fatih'in cesaretini, Akşemseddin'in hikmetini, ecdadımızın imanını ve aziz milletimizin yüksek karakterini gelecek nesillere taşımaktır" dedi.

Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, yalnızca bir şehrin değil; bir çağın fethedildiği büyük bir günün yıl dönümünü idrak etmenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 29 Mayıs 1453; inancın, azmin, ilmin ve yüksek bir idealin birleşerek tarihin akışını değiştirdiği kutlu bir dönüm noktasıdır. İstanbul'un fethi; sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir medeniyetin yükselişi, milletimizin dünyaya vurduğu silinmez mühürdür. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V.) asırlar öncesinden müjdelediği: 'Konstantiniyye elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.'"

Hadisine mazhar olabilmek için nice nesiller mücadele etmiş; nihayet Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu bu büyük şerefe erişmiştir. Henüz genç yaşında çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han; sadece büyük bir komutan değil, aynı zamanda yüksek bir devlet aklının, derin bir medeniyet tasavvurunun ve sarsılmaz bir imanın temsilcisi olmuştur. İstanbul'un fethiyle birlikte karanlık bir çağ kapanmış, insanlık tarihinin yeni bir dönemi başlamıştır.

"İSTANBUL'UN FETHİ'NİN 573. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN"

Bu büyük zafer; toprağın değil gönüllerin fethedilmesidir.?Bu büyük zafer; ilmin kaba kuvvete üstün gelişidir.?Bu büyük zafer; milletimizin adalet, merhamet ve medeniyet anlayışının dünyaya ilanıdır. Bizler bugün de aynı fetih ruhunun emanetçileriyiz. Ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirası korumak, Türkiye'yi her alanda daha güçlü yarınlara taşımak, birlik ve kardeşlik içerisinde milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü fetih ruhu; sadece geçmişte kalmış bir hatıra değildir.?Fetih ruhu; çalışmak, üretmek, inanmak, mücadele etmek ve millet için fedakarlık yapabilmektir.?Fetih ruhu; umutsuzluğa teslim olmadan büyük hedeflere yürüyebilmektir.

Bugün bizlere düşen görev; Fatih'in cesaretini, Akşemseddin'in hikmetini, ecdadımızın imanını ve aziz milletimizin yüksek karakterini gelecek nesillere taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, Akşemseddin Hazretleri'ni, fethin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum. İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kutlu olsun. Rabb'im bu millete bir daha fetihler ruhunu, birlik şuurunu ve büyük medeniyet iddiasını kaybettirmesin."