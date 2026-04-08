Destici: Kalıcı Ateşkes İstiyoruz

08.04.2026 18:54
Mustafa Destici, ABD-Iran geçici ateşkesini olumlu buldu, kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve İran arasında imzalanan geçici ateşkesten memnuniyet duyduklarını belirterek, "İsteriz ki kalıcı ateşkes imzalansın. Sadece İran, ABD-İsrail arasında değil bölgemizdeki bütün savaşlar dursun." dedi.

Bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere Düzce'ye gelen Destici, ilk olarak Cumayeri ilçesinde, BBP eski MKYK Üyesi Bayram Bilgin'in vefat eden annesi Melahat Bilgin için taziye ziyareti gerçekleştirdi.

BBP İl Başkanlığında İl Başkanı Emre Erdem ve partililerle bir araya gelen Destici, "Emperyalist ABD ile Siyonist ve terörist İsrail'in" Filistin, Gazze, Lübnan ve Suriye'den sonra İran'a yönelik saldırılarının yaklaşık 40. gününe geldiğini, saldırıların kısa sürede sonuç vermesinin beklendiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Destici, ABD ve İsrail'in 1-2 hafta içinde İran'ı teslim almayı, rejim değişikliğini hedeflediğini ancak İran devletinin, Mossad ve CIA ajanlarına rağmen halkıyla ciddi bir direniş ortaya koyduğunu ifade etti.

İran'ın savaşın uzamasıyla özellikle Körfez'de ABD üslerine ciddi saldırılar düzenlediğini anımsatan Destici, son günlerde ABD'ye askeri anlamda büyük kayıplar verdirildiğini, uçakların ve helikopterlerin düşürüldüğünü, gemilere zarar verildiğini, radar ve elektronik sistemlerin bozulduğunu, İsrail'in de ağır füze bombardımanı altında kaldığını anlattı.

Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bu gece bir medeniyet yok olacak" sözüne tepki göstererek, "Bunlar haydut, bir medeniyet, binlerce yıllık tarih nasıl oluşur bilmezler. Hiçbir medeniyet bir gecede yok olmaz. Ne yaparsan yap yok edemezsin." dedi.

"Bölgemizdeki bütün savaşlar dursun"

Türkiye ile Pakistan'ın devreye girmesi sonucu geçici ateşkes imzalandığını belirten Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti olarak bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. İsteriz ki kalıcı ateşkes imzalansın. Sadece İran, ABD-İsrail arasında değil bölgemizdeki bütün savaşlar dursun." diye konuştu.

Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ciddi şekilde etkilendiğini işaret eden Destici, "Yarın ne olur bunu hiçbirimiz garanti edemiyoruz çünkü İran'a ilk saldırı masada görüşmeler devam ederken başlamıştı. Ateşkesi elbette olumlu buluyoruz ama güvenilmez bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, bölgede yaşanan gelişmelere bakıldığında Türkiye'de en büyük payın savunma sanayisine ayrılması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı, topyekun bunları ifade ederken, bu konuda çalışmalar yaparken maalesef Cumhuriyet Halk Partisi ve yerel seçimlerde birlikte olduğu gruplar 'Ne gerek var bu kadar parayı savunma sanayisine ayırmaya?' diyordu. İşte barış kardeşlik için de bu gerekiyor. Bakın İran yenilseydi bugün ateşkes olamayacaktı ve işgal edilecekti."

"Savunma sanayisine harcanacak her kuruş helal olsun"

Geçen yıl her vatandaştan savunma sanayisi için yılda bir kez 750 liralık katkı istenmesinin konuşulduğunu hatırlatan Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi olarak bunun 750 lira değil, 7 bin 500 lira olarak gerekirse gönüllülük esasına dayalı alınmasından yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Savunma sanayisine harcanacak her kuruş helal olsun diyoruz." dedi.

"Ülkemizin şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın deneyimine ve tecrübesine ihtiyacı var"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin soruya da yanıt veren Destici, şöyle konuştu:

"Erken seçim ihtimalini düşük görüyorum ancak öne alınmış bir seçim olabilir. Cumhurbaşkanımızın bu süreçte bir kez daha aday olması gerektiğini düşünüyorum. Kendisi her ne kadar bu konuda bir açıklama yapmasa da bir istek belirtmemiş olsa da ülkemizin şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın deneyimine ve tecrübesine ihtiyacı var. İçinden geçtiğimiz süreç, yeni bir maceraya atılma süreci değildir. Masaya oturduğu zaman muhatapları tarafından ciddiye alınan ve muhataplarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü ve kudretini yansıtabilecek, bu konularda büyük tecrübe edinmiş bir devlet başkanıyla bu süreci yürütmemiz gerekir. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması ve en azından bir dönem daha görevini sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum."

Destici, basın açıklamasının ardından Düzce Valisi Mehmet Makas ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü de makamında ziyaret etti.

Destici'ye ziyaretlerinde, BBP Genel Başkan Yardımcıları Bülent İspir ve Alaattin Çakır, MKYK Üyesi Naim Yolcu, Düzce İl Başkanı Emre Erdem, Sakarya İl Başkanı Turan Yıldırım, Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Günkut ve Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü eşlik etti.

Kaynak: AA

Mustafa Destici, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Düzce, İran, Son Dakika

Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Eski Göztepeli Jahovic’ten Icardi’yi kızdıracak yorum Öyle böyle küçümsemedi Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
İran’dan 4 ülkedeki bazı köprü ve güzergahlar için uyarı İran’dan 4 ülkedeki bazı köprü ve güzergahlar için uyarı
Kayserispor’un Fenerbahçe maçı için satışa çıkardığı biletlerin fiyatı tepki çekti Kayserispor'un Fenerbahçe maçı için satışa çıkardığı biletlerin fiyatı tepki çekti
İran’dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim İran'dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim
Beşiktaş’tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana Beşiktaş'tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana

19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’inde büyük sürprizler
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
17:02
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
