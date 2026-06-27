Destici Nikah Şahidi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici Nikah Şahidi Oldu

27.06.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Yelis'in oğlunun nikahında şahitlik yaptı ve aile vurgusu yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in oğlu Semih Yelis'in nikah şahitliğini yaptı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın kıydığı nikahta, Semih Yelis ile Seher Bayram'ın nikah şahitliğini yapan Destici, Ahmet Yelis'in siyasi hareketin kuruluşundan bu yana içinde yer alan dava arkadaşlarından biri olduğunu belirterek çifti tebrik etti.

Evliliğin hem Allah'ın emri hem de Hazreti Muhammed'in sünneti olduğunu ifade eden Destici, "İslam'dan önce de Türklerde aile mukaddesti. Çünkü aile mukaddestir, anne-baba mukaddestir, ebe-dede mukaddestir. Türk milletini ve Türk toplumunu en güçlü kılan özelliklerden birisi de aile kurumudur." dedi.

Destici, ailenin korunmasının önemine vurgu yaparak, "Aile kurumumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Aile kurumumuzu yok etmeye çalışanlara inat güçlendireceğiz. Evlilik dışı hayat diyenlere inat, LGBT diyenlere inat, illa da aile, illa da evlilik, illa da çocuk demeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Genç çiftin birbirine duyduğu sevginin gözlerinden okunduğunu belirten Destici, "Bu muhabbet kalplerinden ve yüreklerinden hiç eksilmesin. Sevgi çok önemli ama evlilik hayatında bazen sevginin yetmeyeceği durumlar olabilir. İşte orada saygının, hoşgörünün, tahammülün ve fedakarlığın hep devrede olması gerekir." diye konuştu.

Aile cüzdanı, davetlilerin de görüşü alınarak geline takdim edildi.

Partililerin katıldığı nikah töreni, dua okunması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ahmet Yelis, Etkinlikler, Politika, Evlilik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici Nikah Şahidi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilovası’nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama Dilovası'nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama
Çin’de 108 katlı gökdelene uçak çarptı Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı
Kulüpler Birliği’nden yabancı kuralı açıklaması Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’tan yeşil dönüşüm mesajı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı
Kadir İnanır hayatını kaybetti Kadir İnanır hayatını kaybetti
Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı

17:20
İstanbul’da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı
İstanbul'da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı
16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
16:40
AK Parti’de “el hareketi“ krizi Rasim Arı’dan açıklama geldi
AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi
15:05
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
14:58
Cinayet Şüphelisi Yakalandı
Cinayet Şüphelisi Yakalandı
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 17:42:15. #7.13#
SON DAKİKA: Destici Nikah Şahidi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.