Destici, TDT 13. Zirvesi'nin Ankara'da önemli kararlara vesile olmasını temenni etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Destici, TDT 13. Zirvesi'nin Ankara'da önemli kararlara vesile olmasını temenni etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, cuma günü Ankara'da yapılacak TDT 13. Zirvesi'nde Türkiye'nin dönem başkanlığını devralacağını hatırlattı. Destici, zirvenin Türk dünyasının dayanışmasını güçlendiren ve ortak geleceğini şekillendiren kararlara vesile olmasını temenni etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, " Türkiye'nin Teşkilatın dönem başkanlığını devralacağı bu zirvenin, Türk dünyasının dayanışmasını güçlendiren, ortak geleceğini şekillendiren önemli kararlara vesile olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet'in, Türk milletinin tarihinin en ağır sınavlarından birini vererek kazandığı bağımsızlığını, kendi iradesiyle kurduğu devletin temelinde kalıcı hale getirmesi anlamına geldiğini söyledi.

29 Ekim 1923 tarihinin yalnızca bir yönetim biçiminin ilanı değil, milli mücadeleyle kazanılan istiklalin millet egemenliğiyle taçlandırıldığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Destici, "Cumhuriyet hiçbir zümrenin, siyasi anlayışın, hiçbir toplumsal kesimin tek başına sahiplenebileceği bir miras da değildir. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının ve Türk milletinin ortak değeri ve kazanımıdır." dedi.

Destici, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin cuma günü gerçekleştirileceğini anımsatarak, "Başkentimiz Ankara, Türk dünyasının geleceği bakımından büyük önem taşıyan tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin Teşkilatın dönem başkanlığını devralacağı bu zirvenin, Türk dünyasının dayanışmasını güçlendiren, ortak geleceğini şekillendiren önemli kararlara vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk dünyası bizim için yalnızca ortak bir tarihin ve kültürünün adı değil, birlikte inşa edeceğimiz büyük bir geleceğin ve ulaşacağımız kızılelmanın adıdır." diyen Destici, Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel birikiminin güçlü kurumlara, ortak iradeye ve somut kazanımlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Destici, Türk dünyasının zenginliğinin, sahip olduğu kaynakları birlikte değerlendirebilme kabiliyetinde olduğunu belirterek, Türk devletleri arasında ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, ortak yatırımların teşvik edilmesi ve vize uygulamalarına son verilmesi gerektiğini savundu.

Konuşmasının ardından Destici, partisine katılan üyelere rozet taktı.

Kaynak: AA
Büyük Birlik PartisiMustafa DesticiPolitikaTürkiyeAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Kimliklerde büyük değişim İlk olarak memurlar kullanacak Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Görüntü başkent Ankara’dan Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
15:09
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 15:24:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Destici, TDT 13. Zirvesi'nin Ankara'da önemli kararlara vesile olmasını temenni etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android