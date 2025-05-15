Destici: Terörle Mücadelede Zafer Önemlidir - Son Dakika
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Destici: Terörle Mücadelede Zafer Önemlidir

Destici: Terörle Mücadelede Zafer Önemlidir

BBP Genel Başkanı Destici, PKK'nın silah bırakma kararını değerlendirerek, devletin mücadelesinin önemini vurguladı.

15.05.2025 20:14
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Devletin terörle mücadelesinde ulaştığı bu zafer, bu başarı çok önemlidir ve çok kıymetlidir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Destici, 7 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden partisinin Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ın ailesine merkez Kayapınar ilçesindeki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu.

Tekbaran'ın eşi ve çocuklarıyla görüşen, aile fertlerine başsağlığı dileyen Destici, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Daha sonra BBP İl Başkanlığına geçerek partilerle bir araya gelen Destici, burada düzenlenen basın toplantısında, partisinin Diyarbakır İl Başkanı Tekbaran'ı kaybetmekten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Destici, Diyarbakır'a sık geldiğini, kentin büyük bir atılım içinde ve modern bir yapılaşmaya sahip olduğunu söyledi.

Kentin, huzur içerisinde olduğunu dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman güvenlik güçlerimizin yanı sıra özellikle bölge insanının terörle mücadeleye büyük katkısı oldu. Onlara da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Onlar her şartta, ölümü göze alarak devletlerinin yanında, milletinin birliğinin yanında durdu."

Türkiye'nin ekonomik anlamda gelişmesinin sevindirici olduğunu belirten Destici, Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık başta olmak üzere sanayi, altyapı ve üstyapıda en çok destek alan illerden olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına değinen Destici, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, her birimiz için büyük bir zaferdir. Devletin terörle mücadelesinde ulaştığı bu zafer, bu başarı çok önemlidir ve çok kıymetlidir. Onun için terör örgütünün 'silah bırakıyorum' açıklaması da 'kendimi feshediyorum' açıklaması da elbette bölge başta olma üzere Türkiye'de geniş kesimlerde bir memnuniyet meydana getirmiştir fakat açıklama metnine baktığımızda burada bir samimiyetsizlik olduğunu da görüyoruz. Yani 'Kendimizi feshediyoruz, silahları teslim ediyoruz, nokta.' olsaydı belki kimsenin üzerine söyleyeceği bir söz de olamayabilirdi. Sen topyekun kendini feshedeceksin ve bütün uzantılarınla birlikte silahı bırakacaksın, PYD de YPG de PJAK da bırakacak. Türkiye'de de Irak'ta da başka yapılanmaları var, hepsi bırakacak, hepsi kendini feshedecek ve demokratik bir zeminde elbette ki herkes siyaset yapabilir."

Destici, "Bu sürecin tam bir silah bırakma, fesih, barış, kardeşlik ve kucaklaşma süreci olabilmesi için PKK'nın PYD'si, YPG'si de dahil bütün unsurlarıyla kendini feshetmesi, bütün unsurlarının silah bırakması ve devlete, adalete teslim olması ile mümkündür. Bizim çok açık ve net düşüncemiz budur." ifadelerini kullandı.

"Sırtımızdaki kamburdan kurtulmak için bir adım atılmıştır"

Bir gazetecinin "'Cumhur İttifakı ortaklarımızdan, niyetlerinden bir şüphemiz yoktur.' ifadesini kullanmıştınız. Bunu biraz açabilir misiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Destici, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı ortaklarımız iyi niyetle bir süreç başlatmıştır. Bu başlatılan süreç daha sonra bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Buradaki amaç nedir? Terörü bitirmek, terör örgütünü yok etmek ya da terör örgütünün kendini feshetmesi, silahları bırakması ve Türkiye'nin sırtındaki 40 yıllık kamburdan kurtulmak. Bir taraftan binlerce şehidimizi, on binlerce insanımızı kaybetmişiz ama diğer taraftan 2 trilyon doların üzerinde para harcamışız terörle mücadeleye. Türkiye'nin iç, dış, kamu, özel borç toplamı 500 milyar dolar civarındadır. Bunun dört katı parayı biz terörle mücadeleye harcamışız. Eğer o para terörle mücadeleye değil de ekonomiye harcansaydı bugün Türkiye'nin dış ve iç borcu yoktu, bugün 14 bin lira olan en düşük emekli maaşı 30 bin liraydı, 22 bin lira olan asgari ücret 40 bin liraydı. Her alanda istihdamımız daha rahat olacaktı. Gençlerimiz daha iyi üniversitelerde okuyacaklardı. Onun için bu sırtımızdaki kamburdan kurtulmak için bir adım atılmıştır. Bu iyi niyetli bir adımdır. Cumhur İttifakı ortaklarımızın niyetinden de abdestinden de şüphem yok ama ben karşımızdakilere karşı hala tedbirliyim, temkinliyim ve tam anlamıyla güvenemiyorum. Neden? Çünkü geçmişte yaşananlar var çünkü hala işin içinde Amerika'nın, İsrail'in ya da başka güçlerin olmaya devam ettiğini görüyorum."

Daha sonra Diyarbakır Valiliğini ziyarette bulunarak Vali Murat Zorluoğlu ile görüşen Destici, vefat eden partisinin Diyarbakır İl Başkanı Tekbaran'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Destici: Terörle Mücadelede Zafer Önemlidir - Son Dakika

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