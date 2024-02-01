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Dev Müren balığı ilgi çekti

Dev Müren balığı ilgi çekti

Soros Körfezi'nde balıkçıların ağına düşen 2 metreye yakın 35 kiloluk dev Müren balığı, Çorlu ilçesindeki balıkçı tezgahında görenlerin ilgi odağı oldu. Balıkçı, yaklaşık 2 metre boyundaki balığı 2 bin liraya satacağını ifade etti.

01.02.2024 00:39
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Dev Müren balığı ilgi çekti

TEKİRDAĞ - Soros Körfezi'nde balıkçıların ağına düşen 2 metreye yakın 35 kiloluk dev Müren balığı, getirildiği Çorlu ilçesindeki balıkçı tezgahında görenlerin ilgi odağı oldu.

Saroz Körfezi'nde balıkçıların ağına takılan ve 5 kişi tarafından zor yakalanan 2 metreye yakın 35 kiloluk Müren balığı, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak üzerindeki bir balıkçıda tezgaha konuldu.

Yoldan geçerken dev balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, balığın yanına yaklaşıp fotoğraf çekmeden de edemedi. Müşteri ve vatandaşların ilgisinden mutluluk duyduklarını ifade eden balıkçı Barış Bayırlı, büyük balık yakalamanın zor ve zahmetli olduğunu söyledi.

Bayırlı, yaklaşık 2 metre boyundaki balığı 2 bin liraya satacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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