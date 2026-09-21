DEVA Partili Şahin, Polatlı'da 415 öğrencinin taşıma sorununu Bakan Tekin'e sordu - Son Dakika
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DEVA Partili Şahin, Polatlı'da 415 öğrencinin taşıma sorununu Bakan Tekin'e sordu

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DEVA Partili Şahin, Polatlı\'da 415 öğrencinin taşıma sorununu Bakan Tekin\'e sordu
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Polatlı'da taşıma aksaklığını Meclis gündemine taşıdı. Şahin, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e taşıma hizmetlerinin neden eğitim yılı başlamadan tamamlanmadığını ve 415 öğrencinin mağduriyetinin nasıl giderileceğini sordu.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Polatlı'nın kırsal mahallelerinde yüzlerce öğrencinin taşıma hizmetindeki aksaklıklar nedeniyle okullarına düzenli ulaşamadığı yönündeki bilgileri Meclis gündemine taşıdı. Şahin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e taşıma hizmetlerinin neden eğitim-öğretim yılı başlamadan tamamlanamadığını ve öğrencilerin mağduriyetinin nasıl giderileceğini sordu.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğrenci taşıma hizmetlerinde yaşandığı belirtilen aksaklıklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu.

Şahin, önergesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlamasına rağmen kırsal mahallelerde yaşayan yüzlerce öğrencinin okullarına düzenli şekilde ulaşamadığı yönünde kendilerine bilgiler ulaştığını belirtti.

Edinilen bilgilere göre Güreş, Müslüm ve Oğuzlar'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kırsal mahallede 24 taşıma hattındaki 415 öğrenci ile 16 özel gereksinimli öğrenci taşıma hattındaki 186 öğrencinin sorundan etkilendiğini aktaran Şahin, Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen doğrudan temin sürecinin teklif aşamasının 16 Eylül 2026'da sona erdiğine dikkati çekti.

"ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMETLERİ NEDEN EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLAMADAN ÖNCE TAMAMLANMADI?"

Eğitim takviminin aylar öncesinden belli olduğunu vurgulayan Şahin, taşıma hizmetlerinin zamanında başlatılamamasının özellikle kırsalda yaşayan ve özel gereksinimi bulunan öğrencilerin eğitim hakkına erişimini doğrudan etkilediğini ifade etti.

Şahin, Bakan Tekin'e, "Polatlı'daki öğrenci taşıma hizmetleri neden eğitim-öğretim yılı başlamadan önce tamamlanamamıştır?" diye sordu.

Taşıma hizmetleri için bugüne kadar kaç ihale veya doğrudan temin süreci yürütüldüğünün açıklanmasını isteyen Şahin, süreçlerin sonuçsuz kalmasının nedenlerini, halen taşıma hizmetinden yararlanamayan öğrenciler için hangi önlemlerin alındığını ve tüm taşıma hatlarının ne zaman hizmete başlayacağını da sordu.

Şahin ayrıca ulaşım sorunu nedeniyle ders kaybı yaşayan öğrencilerin mağduriyetinin nasıl giderileceğinin ve benzer sorunların yeniden yaşanmaması için taşıma işlemlerinin okul açılmadan önce tamamlanmasına yönelik hangi tedbirlerin alınacağının açıklanmasını istedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: DEVA Partili Şahin, Polatlı'da 415 öğrencinin taşıma sorununu Bakan Tekin'e sordu - Son Dakika
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